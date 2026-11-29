हांसी में जेपी का भाजपा पर हमला, बोले- "दीपेंद्र के लिए करूंगा कुर्बानी, रोहतक सीट से छेड़छाड़ हुई तो हिसार छोड़ दूंगा"
Hisar MP JP in Hansi: हिसार सांसद जेपी ने रोहतक सीट से छेड़छाड़ पर हिसार छोड़ने की बात कही. साथ ही BJP पर हमला बोला.
Published : November 29, 2026 at 4:32 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 4:39 PM IST
हांसी: हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश (जेपी) ने लोकसभा परिसीमन और रोहतक सीट को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है. हांसी में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि, "अगर परिसीमन के नाम पर रोहतक लोकसभा सीट के साथ छेड़छाड़ की गई तो मैं हिसार की सीट छोड़ दूंगा और खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा. अगर दीपेंद्र हुड्डा हिसार से चुनाव लड़ना चाहें तो मैं उनके लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूं." इस दौरान जेपी ने भाजपा, जेजेपी, गन्ना किसानों, महिला आरक्षण और सरपंचों के खातों से करोड़ों रुपये निकलने के मामले पर भी सरकार को घेरा.
परिसीमन के मुद्दे पर खुलकर बोले: सांसद जेपी ने रोहतक लोकसभा सीट को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि, "यदि परिसीमन के दौरान राजनीतिक बदले की भावना से रोहतक सीट के साथ छेड़छाड़ की गई तो मैं इसका विरोध करूंगा. ऐसी स्थिति में मैं हिसार लोकसभा सीट छोड़ दूंगा और खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा पिछले पांच-छह महीनों से दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ लगातार प्रचार और दुष्प्रचार किया जा रहा है. साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी गड़बड़ी हुई थी."
दीपेंद्र के लिए सभी सीटों के दरवाजे खुले: दीपेंद्र हुड्डा को लेकर जेपी ने कहा कि, "वह हरियाणा की किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. उनके लिए प्रदेश की सभी सीटों के दरवाजे खुले हैं. दीपेंद्र हुड्डा पांच बार के सांसद हैं और अभी उनकी उम्र 50 साल भी पूरी नहीं हुई है. ऐसे युवा और अनुभवी नेता को चुनाव छोड़ने की जरूरत नहीं है. वह क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर काम कर सकते हैं और जनता भी उन्हें पसंद करती है. यदि दीपेंद्र हिसार से चुनाव लड़ना चाहें तो वह अपनी सीट उनके लिए छोड़ने को तैयार हैं."
परिसीमन की प्रक्रिया और सरकार की मंशा पर सवाल: सांसद जेपी ने प्रस्तावित परिसीमन को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि, "लोकसभा सीटों की संख्या 135 तक बढ़ाने की जरूरत आखिर क्यों है? न तो किसी राजनीतिक पार्टी ने इसकी मांग की है और न ही जनता की ओर से ऐसी मांग सामने आई है, फिर सरकार अपनी मर्जी से यह फैसला क्यों कर रही है? कांग्रेस परिसीमन के खिलाफ नहीं है, बल्कि सरकार की मंशा और प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है. यदि 2011 की जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण लागू करना है तो मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर ही इसे लागू किया जाना चाहिए."
सरकारी खर्च और व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल: जेपी ने महिला आरक्षण और परिसीमन को जोड़कर सीटों की संख्या बढ़ाने की योजना पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "लोकसभा और विधानसभा में सीटें बढ़ने से सरकारी खर्च, संसाधनों और व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. जब मौजूदा 90 विधायकों के बैठने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है तो 135 विधायकों को कहां बैठाया जाएगा? महिला आरक्षण लागू करने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाना जरूरी नहीं है, बल्कि मौजूदा सीटों पर भी इसे लागू किया जा सकता है."
ऑनलाइन भुगतान सिस्टम की सुरक्षा पर जवाबदेही तय करने की मांग: हांसी में सरपंचों के खातों से 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निकलने के मामले पर जेपी ने प्रदेश सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि, "इसमें सरपंचों की गलती क्या है, जब ऑनलाइन भुगतान का सिस्टम सरकार ने लागू किया है. सिस्टम में सेंध कैसे लगी और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार को बताना चाहिए कि आखिर सिस्टम में चूक कहां हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है. केवल आरोपियों को पकड़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सिस्टम की विफलता की जवाबदेही भी तय करनी होगी."
किसानों के प्रदर्शन को दिया समर्थन: हरियाणा में गन्ना किसानों के प्रदर्शन पर जेपी ने कहा कि, "सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है. गन्ने के भाव में 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी किसानों के साथ मजाक है. किसानों को 600 रुपये प्रति क्विंटल से कम भाव मंजूर नहीं है और कांग्रेस किसानों की इस मांग के साथ खड़ी है." उन्होंने एमएसपी पर 24 फसलों की खरीद के सरकार के दावों पर भी सवाल उठाते हुए किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा. बातचीत के दौरान जब सांसद जेपी से जेजेपी की रैली को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने माथे पर हाथ मारते हुए कहा कि, "खत्म है यह पार्टी."
पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा: पंजाब में अकाली दल और भाजपा के गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए जेपी ने इसे अप्राकृतिक गठबंधन बताया. उन्होंने कहा कि, "जिस भाजपा ने तीन कृषि कानून बनाए, उसी के साथ अकाली दल अब गठबंधन कर रहा है. किसान आंदोलन के दौरान 730 किसानों की शहादत के बाद अकाली दल जनता को क्या जवाब देगा? इस गठबंधन से दोनों पार्टियों को नुकसान होगा और पंजाब में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है. आगामी चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी."
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