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हांसी में जेपी का भाजपा पर हमला, बोले- "दीपेंद्र के लिए करूंगा कुर्बानी, रोहतक सीट से छेड़छाड़ हुई तो हिसार छोड़ दूंगा"

हांसी में जेपी का भाजपा पर हमला ( ETV Bharat )

हांसी: हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश (जेपी) ने लोकसभा परिसीमन और रोहतक सीट को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है. हांसी में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि, "अगर परिसीमन के नाम पर रोहतक लोकसभा सीट के साथ छेड़छाड़ की गई तो मैं हिसार की सीट छोड़ दूंगा और खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा. अगर दीपेंद्र हुड्डा हिसार से चुनाव लड़ना चाहें तो मैं उनके लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूं." इस दौरान जेपी ने भाजपा, जेजेपी, गन्ना किसानों, महिला आरक्षण और सरपंचों के खातों से करोड़ों रुपये निकलने के मामले पर भी सरकार को घेरा.

परिसीमन के मुद्दे पर खुलकर बोले: सांसद जेपी ने रोहतक लोकसभा सीट को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि, "यदि परिसीमन के दौरान राजनीतिक बदले की भावना से रोहतक सीट के साथ छेड़छाड़ की गई तो मैं इसका विरोध करूंगा. ऐसी स्थिति में मैं हिसार लोकसभा सीट छोड़ दूंगा और खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा पिछले पांच-छह महीनों से दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ लगातार प्रचार और दुष्प्रचार किया जा रहा है. साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी गड़बड़ी हुई थी."

हिसार सांसद जेपी ने रोहतक सीट से छेड़छाड़ पर हिसार छोड़ने की बात कही (ETV Bharat) दीपेंद्र के लिए सभी सीटों के दरवाजे खुले: दीपेंद्र हुड्डा को लेकर जेपी ने कहा कि, "वह हरियाणा की किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. उनके लिए प्रदेश की सभी सीटों के दरवाजे खुले हैं. दीपेंद्र हुड्डा पांच बार के सांसद हैं और अभी उनकी उम्र 50 साल भी पूरी नहीं हुई है. ऐसे युवा और अनुभवी नेता को चुनाव छोड़ने की जरूरत नहीं है. वह क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर काम कर सकते हैं और जनता भी उन्हें पसंद करती है. यदि दीपेंद्र हिसार से चुनाव लड़ना चाहें तो वह अपनी सीट उनके लिए छोड़ने को तैयार हैं." परिसीमन की प्रक्रिया और सरकार की मंशा पर सवाल: सांसद जेपी ने प्रस्तावित परिसीमन को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि, "लोकसभा सीटों की संख्या 135 तक बढ़ाने की जरूरत आखिर क्यों है? न तो किसी राजनीतिक पार्टी ने इसकी मांग की है और न ही जनता की ओर से ऐसी मांग सामने आई है, फिर सरकार अपनी मर्जी से यह फैसला क्यों कर रही है? कांग्रेस परिसीमन के खिलाफ नहीं है, बल्कि सरकार की मंशा और प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है. यदि 2011 की जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण लागू करना है तो मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर ही इसे लागू किया जाना चाहिए." सरकारी खर्च और व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल: जेपी ने महिला आरक्षण और परिसीमन को जोड़कर सीटों की संख्या बढ़ाने की योजना पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "लोकसभा और विधानसभा में सीटें बढ़ने से सरकारी खर्च, संसाधनों और व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. जब मौजूदा 90 विधायकों के बैठने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है तो 135 विधायकों को कहां बैठाया जाएगा? महिला आरक्षण लागू करने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाना जरूरी नहीं है, बल्कि मौजूदा सीटों पर भी इसे लागू किया जा सकता है."