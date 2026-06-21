हिसार में कांग्रेस सांसद का बीजेपी पर हमला, बोले- 'धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करती है सरकार'
कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने हिसार में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि 'हरियाणा सरकार विकास को लेकर गंभीर नहीं है.'
Published : June 21, 2026 at 6:10 PM IST
हिसार: कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने के बाद बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हिसार के विकास को लेकर गंभीर नहीं है, किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला और हरियाणा में किए गए कई चुनावी वादे पूरे नहीं हुए. सांसद ने दल बदलने वाले नेताओं को भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दोषी बताया.
जेपी ने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनीं: सांसद जयप्रकाश हिसार के गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं होती, बल्कि जनता की हर परेशानी को सरकार और प्रशासन के सामने मजबूती से उठाना भी जरूरी है. उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि जिन मुद्दों को उनके सामने रखा गया है, उन्हें संबंधित स्तर पर उठाकर समाधान की कोशिश की जाएगी.
दल बदलने वाले नेताओं पर साधा निशाना: जयप्रकाश ने कहा कि जो विधायक या सांसद किसी पार्टी के चुनाव चिह्न पर जीतकर बाद में पार्टी बदल लेते हैं, वे जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ करते हैं. उन्होंने हरियाणा की राजनीति का जिक्र करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने सत्ता के लिए विधायकों के साथ गलत राजनीतिक खेल किया है. उनके मुताबिक, दल बदल की राजनीति ने लोकतांत्रिक व्यवस्था और मतदाता के विश्वास को कमजोर किया है.
किसानों के मुआवजे का मुद्दा संसद में उठाने का दावा: कांग्रेस सांसद ने कहा कि किसानों को नुकसान का मुआवजा नहीं मिल रहा है और यह मुद्दा गंभीर है. उन्होंने बताया कि उन्होंने केंद्र में संसद के भीतर भी किसानों के मुआवजे की मांग उठाई है. जयप्रकाश ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था, लेकिन जमीनी स्थिति इससे अलग है और किसान आज भी अपनी फसल, लागत और नुकसान को लेकर परेशान है.
उकलाना आरओ और अंडरपास का मुद्दा उठाया: जयप्रकाश ने उकलाना क्षेत्र के आरओ और अंडरपासिंग के काम का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास से जुड़े कामों को आगे बढ़ाने के लिए सांसद स्तर से लगातार प्रयास किए गए हैं. उन्होंने सांसद विकास निधि का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार की ओर से सांसदों को विकास कार्यों के लिए पांच करोड़ रुपये की निधि दी जाती है और इसका उपयोग स्थानीय जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए.
रैलियों और धरनों पर रोक को लेकर सवाल: सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार ने 30 तारीख तक रैलियों और धरनों पर रोक लगा दी है. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अपनी राजनीतिक रैलियां पंजाब में करवा रही है, जबकि यहां लोगों के लोकतांत्रिक विरोध और राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है. उन्होंने इसे दोहरा रवैया बताया.
नीट परीक्षा रद्द होने पर सरकार को घेरा: जयप्रकाश ने नीट परीक्षा रद्द होने का मुद्दा भी उठाया और कहा कि राहुल गांधी ने इस मामले में छात्रों की आवाज उठाई है. नीट-यूजी 2026 की परीक्षा 3 मई को हुई थी, जिसे कथित अनियमितताओं के बाद रद्द कर दोबारा कराने का फैसला लिया गया. इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से जवाब मांग रहा है.
सोनिया मर्डर मामले में गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल: कांग्रेस सांसद ने सोनिया मर्डर मामले का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक गिरफ्तारी नहीं होना गंभीर सवाल खड़े करता है. उन्होंने सरकार से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की. उन्होंने कहा कि एफआईआर तब दर्ज होती है जब कोई शिकायतकर्ता सामने आता है, लेकिन शिकायत के बाद जांच और कार्रवाई की जिम्मेदारी सरकार तथा पुलिस प्रशासन की होती है.
15 लाख, बेरोजगारी और अधूरे वादों का मुद्दा: जयप्रकाश ने बीजेपी पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि लोगों के खातों में 15 लाख रुपये आने की बात कही गई थी, लेकिन यह वादा पूरा नहीं हुआ. उन्होंने बेरोजगारी बढ़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता का भरोसा सरकार से उठ चुका है. उनके मुताबिक, हरियाणा में बीजेपी ने जो वादे किए थे, वे आज तक पूरे नहीं हुए.
हुड्डा सरकार के 100 गज प्लॉट का जिक्र: सांसद ने पूर्व हुड्डा सरकार की योजना का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय 100 गज के प्लॉट दिए गए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने इस योजना से जुड़े कामों को आगे नहीं बढ़ाया. जयप्रकाश ने कहा कि जरूरतमंद परिवारों के लिए जमीन और आवास से जुड़ी योजनाओं पर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए.
राम मंदिर को लेकर भी उठाए सवाल: जयप्रकाश ने राम मंदिर में चोरी की घटना का हवाला देते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करती है, लेकिन जब मंदिर की सुरक्षा और श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़े सवाल खड़े होते हैं तो जवाबदेही तय नहीं होती.
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