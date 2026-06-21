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हिसार में कांग्रेस सांसद का बीजेपी पर हमला, बोले- 'धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करती है सरकार'

हिसार: कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने के बाद बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हिसार के विकास को लेकर गंभीर नहीं है, किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला और हरियाणा में किए गए कई चुनावी वादे पूरे नहीं हुए. सांसद ने दल बदलने वाले नेताओं को भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दोषी बताया.

जेपी ने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनीं: सांसद जयप्रकाश हिसार के गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं होती, बल्कि जनता की हर परेशानी को सरकार और प्रशासन के सामने मजबूती से उठाना भी जरूरी है. उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि जिन मुद्दों को उनके सामने रखा गया है, उन्हें संबंधित स्तर पर उठाकर समाधान की कोशिश की जाएगी.

दल बदलने वाले नेताओं पर साधा निशाना: जयप्रकाश ने कहा कि जो विधायक या सांसद किसी पार्टी के चुनाव चिह्न पर जीतकर बाद में पार्टी बदल लेते हैं, वे जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ करते हैं. उन्होंने हरियाणा की राजनीति का जिक्र करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने सत्ता के लिए विधायकों के साथ गलत राजनीतिक खेल किया है. उनके मुताबिक, दल बदल की राजनीति ने लोकतांत्रिक व्यवस्था और मतदाता के विश्वास को कमजोर किया है.

किसानों के मुआवजे का मुद्दा संसद में उठाने का दावा: कांग्रेस सांसद ने कहा कि किसानों को नुकसान का मुआवजा नहीं मिल रहा है और यह मुद्दा गंभीर है. उन्होंने बताया कि उन्होंने केंद्र में संसद के भीतर भी किसानों के मुआवजे की मांग उठाई है. जयप्रकाश ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था, लेकिन जमीनी स्थिति इससे अलग है और किसान आज भी अपनी फसल, लागत और नुकसान को लेकर परेशान है.

उकलाना आरओ और अंडरपास का मुद्दा उठाया: जयप्रकाश ने उकलाना क्षेत्र के आरओ और अंडरपासिंग के काम का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास से जुड़े कामों को आगे बढ़ाने के लिए सांसद स्तर से लगातार प्रयास किए गए हैं. उन्होंने सांसद विकास निधि का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार की ओर से सांसदों को विकास कार्यों के लिए पांच करोड़ रुपये की निधि दी जाती है और इसका उपयोग स्थानीय जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए.

रैलियों और धरनों पर रोक को लेकर सवाल: सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार ने 30 तारीख तक रैलियों और धरनों पर रोक लगा दी है. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अपनी राजनीतिक रैलियां पंजाब में करवा रही है, जबकि यहां लोगों के लोकतांत्रिक विरोध और राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है. उन्होंने इसे दोहरा रवैया बताया.