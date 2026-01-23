ETV Bharat / state

हिसार के छोरे रोहताश खिलेरी ने रचा इतिहास, माउंट एल्ब्रुस पर बिना ऑक्सीजन 24 घंटे बिताकर बनाया विश्व रिकॉर्ड

पांच साल की कोशिश और आठ साल की तपस्या: रोहताश खिलेरी बीते आठ वर्षों से लगातार पर्वतारोहण का अभ्यास कर रहे हैं.वह रोजाना दो घंटे कठिन ट्रेनिंग, स्पेलिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन करते हैं. उन्होंने बताया कि, "वह पिछले पांच वर्षों से माउंट एल्ब्रुस पर 24 घंटे रुकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हर बार तबीयत खराब होने के कारण उन्हें लौटना पड़ा. बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लिया."

मौत जैसी परिस्थितियों में दिखाई अदम्य इच्छाशक्ति: माउंट एल्ब्रुस पर 24 घंटे बिताने के दौरान रोहताश को -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर -50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ा.इन परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी और अकेले ही इस चुनौती को पूरा किया. यह उपलब्धि मानव इच्छाशक्ति, साहस और मानसिक मजबूती का अद्भुत उदाहरण है.

हिसार: हिसार जिले के गांव से ताल्लुक रखने वाले पर्वतारोही रोहताश खिलेरी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया है. रोहताश ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर बिना ऑक्सीजन के लगातार 24 घंटे बिताकर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है.18,510 फुट ऊंची इस चोटी पर ऐसा करने वाले वह दुनिया के पहले युवक बन गए हैं. उनकी इस उपलब्धि से न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे भारत में खुशी की लहर है.

भावुक पोस्ट में बयां किया संघर्ष का सफर: इस उपलब्धि के बाद रोहताश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक भावुक पोस्ट साझा की. उन्होंने लिखा कि, "एक समय ऐसा भी था जब जिंदगी बहुत भारी लगने लगी थी और चारदीवारी के अंदर सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता था. हार मानने के ख्याल आते थे, लेकिन उन्होंने घुटनों के बल हार मानने के बजाय खड़े होकर लड़ना चुना." उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय देशवासियों की दुआओं और गुरु जम्भेश्वर भगवान के आशीर्वाद को दिया.

तिरंगे के साथ देश को समर्पित की सफलता: रोहताश ने माउंट एल्ब्रुस की चोटी पर तिरंगा फहराकर अपनी इस ऐतिहासिक उपलब्धि को देश को समर्पित किया. उन्होंने कहा कि, "यहां की कंपा देने वाली ठंड उन्हें यह याद दिलाती है कि इंसान की इच्छाशक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है. इससे पहले 1999 में नेपाल के बाबू श्री शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के 21 घंटे बिताने का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन माउंट एल्ब्रुस पर 24 घंटे रुकने का यह नया रिकॉर्ड अपने आप में अनोखा है."

किसान पिता हुए गर्वित: रोहताश की इस उपलब्धि से उनके गांव में खुशी का माहौल है. उनके पिता सुभाष चंद्र किसान हैं और बेटे की सफलता से उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है. उन्होंने बताया कि, "रोहताश पहले भी कई ऊंची चोटियों को फतह कर चुका है.गांव के लोग मिठाइयां बांटकर और ढोल-नगाड़ों के साथ उसकी सफलता का जश्न मना रहे हैं."

इंडिया बुक में नाम दर्ज: रोहताश खिलेरी ने 16 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट, 23 जुलाई 2018 को माउंट किलिमंजारो, 4 सितंबर 2018 और 1 फरवरी 2020 को माउंट एल्ब्रुस, 9 अक्टूबर 2020 को माउंट फ्रेंडशिप, 1 नवंबर 2020 को माउंट मून और 23 मार्च 2021 को माउंट किलिमंजारो फतह किया. साल 2021 में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 24 घंटे रुकने के रिकॉर्ड के आधार पर उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, जिसका प्रमाण पत्र उन्हें डाक द्वारा प्राप्त हुआ.

