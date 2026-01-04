ETV Bharat / state

पीएम मोदी की 'फिट इंडिया' मुहिम के ब्रांड एंबेसडर का जलवा, पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर फहराया तिरंगा

पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर फहराया तिरंगा ( Etv Bharat )