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हरियाणा सिविल सर्विसेज में हिसार की मानवी ने बगैर कोचिंग सेल्फ स्टडी से हासिल की 8वीं रैक, दूसरे प्रयास में मिली सफलता, बोलीं- "अधिकारी बनकर करूंगी जनसेवा"

हिसार की मानवी ने बगैर कोचिंग सेल्फ स्टडी से हासिल की 8वीं रैक ( ETV Bharat )

हिसार: हिसार की बेटी मानवी लोहान ने मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के दम पर हरियाणा सिविल सर्विसेज (HCS) परीक्षा में आठवां रैंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है. सेक्टर 9-11 निवासी मानवी ने बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के सहारे दूसरे प्रयास में यह उपलब्धि हासिल की. अब उनका सपना अधिकारी बनकर जनता की सेवा करना है. बेटी की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है.

दूसरे प्रयास में हासिल किया आठवां रैंक: मानवी लोहान ने वर्ष 2023 में सिविल सर्विसेज में जाने का लक्ष्य निर्धारित कर तैयारी शुरू की थी. पहले प्रयास में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी कमियों को पहचाना और दोबारा तैयारी में जुट गईं. नियमित पढ़ाई, आत्मविश्वास और लगातार अभ्यास के दम पर उन्होंने दूसरे प्रयास में HCS परीक्षा में आठवां रैंक हासिल किया. मानवी ने बताया कि, "मैंने तैयारी के लिए किसी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया. सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत किया. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन पर काम करना बेहद जरूरी है."

रोजाना 8 से 10 घंटे करती थीं पढ़ाई: मानवी ने बताया कि, "परीक्षा की तैयारी के दौरान रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थीं. अपनी तैयारी में नियमितता बनाए रखी और निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ती रहीं. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में केवल लंबे समय तक पढ़ना ही नहीं, बल्कि विषयों को समझना और नियमित अभ्यास करना भी महत्वपूर्ण है. विद्यार्थियों को असफलता से घबराने के बजाय उससे सीखना चाहिए. पहले प्रयास में सफलता नहीं मिलने पर मैंने अपनी रणनीति पर दोबारा विचार किया और कमजोर पक्षों को सुधारने पर ध्यान दिया. इसी प्रयास ने उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने में मदद की. अब मुझे UPSC परीक्षा के परिणाम का भी इंतजार है." हरियाणा सिविल सर्विसेज में हिसार की मानवी ने बगैर कोचिंग सेल्फ स्टडी से हासिल की 8वीं रैक (ETV Bharat) सेंट स्टीफंस कॉलेज से की राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की पढ़ाई: मानवी ने कहा कि, "मैंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट मैरी स्कूल और ओपी जिंदल स्कूल से पूरी की. दसवीं कक्षा में 97.8 प्रतिशत और बारहवीं कक्षा में 96.4 प्रतिशत अंक हासिल किए. इसके बाद मैंने दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफंस कॉलेज से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की. स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने UPSC और HCS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया. कला संकाय के विषयों में मेरी रुचि ने सिविल सर्विसेज की तैयारी में भी मदद की. मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान विषयों को रटने के बजाय उन्हें समझने पर जोर दिया." युवाओं को दिया संदेश: मानवी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि, "विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर रहना चाहिए. नियमित पढ़ाई के साथ बोलने और अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का अभ्यास भी जरूरी है. किसी भी परिणाम से घबराने के बजाय अपनी कमियों को समझकर उन्हें सुधारना चाहिए और लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए. आज प्रतियोगिता बढ़ गई है, इसलिए विद्यार्थियों को सही रणनीति बनाकर निरंतर मेहनत करनी चाहिए. लक्ष्य निर्धारित करने के बाद धैर्य और अनुशासन के साथ तैयारी करना सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है." माता-पिता, भाई और दादा के सहयोग को दिया श्रेय: मानवी ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, भाई, दादा और मामा सहित पूरे परिवार को दिया. उन्होंने बताया कि, "मेरे दादा ओपी लोहान ने पढ़ाई के दौरान मुझे काफी प्रोत्साहित किया. नोट्स तैयार करने में भी दादा ने सहयोग किया. वहीं, भाई यश ने हर कदम पर हौसला बढ़ाया. परिवार के विश्वास और सहयोग ने मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी. तैयारी के दौरान परिवार ने उनका साथ दिया और उन्हें लगातार मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया. किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में परिवार का सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है."