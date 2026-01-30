ETV Bharat / state

हिसार में दिखा तेंदुआ, ग्रामीणों में दहशत, तलाश में जुटी वन विभाग की टीम

हिसार के दताल गांव के पास तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है.

hisar Leopard Spotted Near Datal Village
दताल गांव के पास दिखा तेंदुआ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 30, 2026 at 4:04 PM IST

Updated : January 30, 2026 at 4:26 PM IST

हिसार: जिले के नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव दताल के पास बीती रात सड़क पर तेंदुआ नजर आया. इसका एक वीडियो सामने आया है. वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि यह क्षेत्र राजस्थान सीमा से सटा हुआ है और रात करीब 8 बजे तेंदुए को खुले रास्ते पर घूमते हुए देखा गया. ऐसे लोगों में डर का माहौल है.

किसानों को फसल का डर: ग्रामीणों का कहना है कि, "इस समय फसल का सीजन चल रहा है और किसान दिन-रात खेतों में आते-जाते रहते हैं. ऐसे में तेंदुए की मौजूदगी जान-माल के लिए खतरा बन सकती है." एक ग्रामीण ने बताया, "हमें डर है कि कहीं तेंदुआ किसी पर हमला न कर दे, इसलिए प्रशासन को तुरंत रेस्क्यू करना चाहिए." ग्रामीणों ने इस संबंध में वन विभाग और प्रशासन को सूचना भी दी है.

जनप्रतिनिधि ने उठाई रेस्क्यू की मांग: ब्लॉक समिति चेयरमैन प्रतिनिधि कर्मपाल यादव ने बताया, "ग्रामीणों की तरफ से तेंदुए की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही हमने अधिकारियों को अवगत करा दिया. फसल का समय है और किसान खेतों में रहते हैं, इसलिए प्रशासन को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए. हमारी मांग है कि तेंदुए को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाए, ताकि ग्रामीणों को भय से राहत मिल सके."

तलाश में जुटी वन विभाग की टीम: वहीं, इस बारे में फॉरेस्ट रेंजर रजनीश यादव ने बताया, "हमारी टीम तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है. जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता, किसानों और ग्रामीणों से सावधानी बरतने की अपील की गई है. जल्द ही तेंदुए को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा." फिलहाल वन विभाग ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है. साथ ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

