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पानी के अंदर 86 पुश-अप्स, हिसार के कमल किलोई ने बनाया धांसू गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड

हिसार : हरियाणा के हिसार के आर्य नगर के रहने वाले कमल किलोई ने पानी में 86 पुश-अप्स लगाकर तीसरी बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है. वियतनाम में ये कारनामा करके हिसार के दयानंद कॉलेज में पढ़ चुके कमल ने कीर्तिमान स्थापित किया है. कमल ने वियतनाम के हनोई शहर में पानी के अंदर 86 पुश अप लगाए.

कमल किलोई ने बनाया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड : कमल कलोई ने वर्ष 2020 में एक सांस में पानी के अंदर 21 योगासन कर अपना पहला विश्व रिकॉर्ड बनाया था. इसके बाद वर्ष 2021 में उन्होंने पानी के भीतर 81 एयर रिंग ब्लोइंग कर दूसरी बार अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया. अब तीसरी बार पानी के अंदर 86 पुश-अप्स लगाकर उन्होंने अपना, अपने गांव और दयानंद महाविद्यालय का नाम रोशन किया है.

पानी के अंदर 86 पुश-अप्स (ETV Bharat)

कमल किलोई को मिल रही बधाईयां : कमल किलोई की उपलब्धि पर दयानंद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विक्रमजीत सिंह ने कमल कलोई को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्त्रोत बनेगी. कमल की सफलता ने साबित कर दिया है कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. शारीरिक शिक्षा विभागाध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर सुरजीत कौर ने बताया कि पानी के भीतर बनाए जाने वाले रिकॉर्ड बेहद कठिन माने जाते हैं. इनमें शारीरिक क्षमता के साथ मानसिक संतुलन, विशेष प्रशिक्षण और कठिन अभ्यास की आवश्यकता होती है.