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हिसार जीवन हत्याकांड: मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद सुलझा विवाद, आज किनाला में होगा जीवन का अंतिम संस्कार

हिसार: हिसार में हुए जीवन हत्याकांड को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच रविवार को न्याय समिति की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बातचीत हुई. बैठक में सरकार की ओर से समिति की सभी प्रमुख मांगों को पूरा करने का ठोस आश्वासन दिया गया. इस समझौते में बरवाला से सुरेंद्र पूनिया ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई. समिति सदस्य एवं पूर्व सरपंच सुरेंद्र कुंडू ने बताया कि, "मुख्यमंत्री के साथ बातचीत सफल रही है. सरकार ने हमारी सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है. इसके बाद परिजन जीवन का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हैं."

15 अगस्त के मुकदमे होंगे वापस: CM से हुई बातचीत में सबसे अहम सहमति 15 अगस्त को हांसी में हुए घटनाक्रम को लेकर बनी. समिति के अनुसार इस दौरान पथराव और अन्य घटनाओं को लेकर लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेकर रद्द किए जाएंगे. आंदोलनकारियों की ओर से लंबे समय से इन मुकदमों को वापस लेने की मांग की जा रही थी. सरकार के आश्वासन के बाद इसे समझौते के प्रमुख बिंदुओं में शामिल किया गया है.

मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन: जीवन हत्याकांड के मुख्य आरोपी रमेश अत्री की गिरफ्तारी को लेकर भी सरकार ने ठोस आश्वासन दिया है. न्याय समिति लगातार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठा रही थी. समिति का कहना है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में कार्रवाई सुनिश्चित करने का भरोसा दिया है. इससे परिवार और आंदोलनकारियों को राहत मिली है.

जब्त वाहन लौटाए जाएंगे: हांसी में आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा पकड़े गए वाहनों को भी वापस लौटाने पर सहमति बनी है. इसके अलावा पीड़ित परिवार की आर्थिक और अन्य आवश्यक मदद करने का आश्वासन भी सरकार की ओर से दिया गया है. न्याय समिति ने इन मांगों को भी आंदोलन के प्रमुख मुद्दों में शामिल किया था.

आज किनाला में होगा अंतिम संस्कार: सरकार के आश्वासन के बाद जीवन के परिजनों ने अंतिम संस्कार करने पर सहमति जताई है. आज किनाला में जीवन का दाह संस्कार किया जाएगा. इससे कई दिनों से चल रहे तनावपूर्ण घटनाक्रम के बीच आंदोलन के समाप्त होने की दिशा में रास्ता साफ हुआ है. समिति सदस्यों ने कहा कि सरकार द्वारा मांगें मानने के बाद अब परिवार की सहमति से अंतिम संस्कार किया जा रहा है.