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इतिहास की लेक्चरर बदल रही मासूमों की तकदीर, ईंट-भट्ठे पर फ्री में चला रही क्लास, मजदूरों के बच्चों को मिल रही शिक्षा

एक महीने तक बच्चों को बांटे चॉकलेट-बिस्कुट: सुमन ने आगे बताया कि, "कुछ समय बाद मुझे रास्ते में एक ईंट-भट्ठा दिखाई दिया. वहां छोटे-छोटे बच्चे खेलते नजर आए. शुरुआत में मैंने करीब एक महीने तक बच्चों को चॉकलेट और बिस्कुट बांटे. जब बच्चों से अपनापन बन गया तो खेल-खेल में उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया. आज वही बच्चे बोर्ड पर अपना नाम और अक्षर लिखना सीख चुके हैं. मैं रोज सुबह चार बजे उठती हूं. घर के काम पूरे करने के बाद बच्चों के लिए खाना तैयार करती हूं. रोज टिफिन पैक करके लाती हूं ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ पौष्टिक भोजन भी मिल सके. पढ़ाई के बाद उन्हें फल भी देती हूं, जिससे उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहे."

एक घटना ने बदल दी सोच: ईटीवी भारत ने सुमव मलिक से खास बातचीत की. बातचीत के दौरान सुमन मलिक ने कहा कि, "एक दिन मैं बस से स्कूल जा रही थी. रास्ते में एक मजदूर परिवार अपने बच्चों के साथ सफर कर रहा था. वे लोग अनजान थे और गलत जानकारी मिलने के कारण गलत बस में चढ़ गए. बाद में उन्हें डांटकर बस से उतार दिया गया. बच्चों और परिवार की बेबसी देखकर मुझे महसूस हुआ कि शिक्षा की कमी ही उनकी सबसे बड़ी समस्या है. उसी दिन मैंने तय कर लिया कि इन बच्चों के लिए कुछ करूंगी."

हिसार: जिले के सरकारी स्कूल में इतिहास की लेक्चरर के पद पर कार्यरत सुमन मलिक इन दिनों शिक्षा और सामाजिक सेवा की ऐसी मिसाल पेश कर रही हैं, जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है. दरअसल, सुमन स्कूल की ड्यूटी पूरी करने के बाद रोजाना ईंट-भट्ठे पर काम करने वाले मजदूर परिवारों के बच्चों को पढ़ाने पहुंचती हैं.

सुमव मलिक (ETV Bharat)

गर्मी में भी नहीं रुका शिक्षा का कारवां: भीषण गर्मी के बावजूद सुमन का यह मिशन लगातार जारी है. सुमन कहती हैं कि, "स्कूल की छुट्टी के बाद मैं रोज एक से डेढ़ घंटा बच्चों के साथ बिताती हूं. मौसम चाहे जैसा भी हो, कोशिश रहती है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो. अब बच्चे खुद पढ़ने के लिए उत्साहित रहते हैं और रोज मेरा इंतजार करते हैं. जब मैं रोज देर से घर पहुंचने लगी तो पति ने पूछा कि आखिर इतनी देर क्यों हो रही है. शुरुआत में उन्होंने मुझे टोका भी, लेकिन जब उन्हें मेरे काम के बारे में पता चला और लोगों से इसकी सराहना सुनी तो उन्होंने मेरा पूरा साथ देना शुरू कर दिया. आज मेरे पति और सास दोनों इस मिशन में मेरे सहयोगी हैं."

ईटीवी भारत पर सुमव मलिक (ETV Bharat)

प्रशासन और समाज भी आया साथ: सुमन ने बताया, "मेरे इस प्रयास को देखकर डीपीसी कार्यालय से एपीसी सुधीर वर्मा ने मौके का दौरा किया. इसके बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए एक कमरे की व्यवस्था करवाई गई. इसके अलावा कई सामाजिक कार्यकर्ता और अधिकारी भी बच्चों के लिए कॉपी, किताबें, बैग और अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं."

खेती और नौकरी के साथ समाज सेवा: सुमन मलिक सरकारी स्कूल में लेक्चरर होने के साथ-साथ खेती-किसानी के काम में भी परिवार का हाथ बंटाती हैं. उन्होंने कहा कि, "मैं मानती हूं कि समाज को वापस कुछ देना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है. अगर हम अपने आसपास के बच्चों का भविष्य संवार सकें तो इससे बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती. मैं अब तक इतिहास, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, शिक्षा सहित आठ विषयों में एमए कर चुकी हूं. मेरा लक्ष्य 12 एमए डिग्रियां हासिल करना है और इसके लिए मैं लगातार पढ़ाई कर रही हूं."

बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने का सपना: सुमन का सपना है कि ईंट-भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चे भी शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ें. सुमन इस बारे में कहती हैं कि, "मैं चाहती हूं कि ये बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिला लें, अच्छी पढ़ाई करें और अपने सपनों को पूरा करें. शिक्षा ही वह ताकत है जो उनकी जिंदगी बदल सकती है."

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