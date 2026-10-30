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हिसार HAU की लेबर कॉलोनी में खूनी रंजिश, 23 वर्षीय सन्नी की हत्या, सिर पर चोट लगने से गई जान, जांच में जुटी पुलिस

हिसार HAU की लेबर कॉलोनी में खूनी रंजिश ( ETV Bharat )

हिसार: हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की लेबर कॉलोनी में आपसी रंजिश के चलते 23 वर्षीय युवक सन्नी की हत्या का मामला सामने आया है. सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. मृतक के परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले युवकों पर पुरानी रंजिश के चलते हमला करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने पिता की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की हैं.

कुछ दिन पहले हुआ था पड़ोस के युवक से विवाद: मृतक के परिजनों के मुताबिक सन्नी का कुछ दिन पहले पड़ोस में रहने वाले एक युवक के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. परिजनों का आरोप है कि इसी झगड़े की रंजिश रखते हुए सन्नी पर हमला किया गया. हमले में उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं. परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.