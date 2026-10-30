हिसार HAU की लेबर कॉलोनी में खूनी रंजिश, 23 वर्षीय सन्नी की हत्या, सिर पर चोट लगने से गई जान, जांच में जुटी पुलिस
Hisar HAU Labour Colony Murder: हिसार की HAU लेबर कॉलोनी में पुरानी रंजिश के चलते 23 वर्षीय सन्नी की हत्या कर दी गई.
Published : October 30, 2026 at 1:54 PM IST
हिसार: हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की लेबर कॉलोनी में आपसी रंजिश के चलते 23 वर्षीय युवक सन्नी की हत्या का मामला सामने आया है. सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. मृतक के परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले युवकों पर पुरानी रंजिश के चलते हमला करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने पिता की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की हैं.
कुछ दिन पहले हुआ था पड़ोस के युवक से विवाद: मृतक के परिजनों के मुताबिक सन्नी का कुछ दिन पहले पड़ोस में रहने वाले एक युवक के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. परिजनों का आरोप है कि इसी झगड़े की रंजिश रखते हुए सन्नी पर हमला किया गया. हमले में उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं. परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पेंट का काम करता था सन्नी: मृतक की बहन प्रियंका ने बताया कि, "मेरे भाई का कुछ दिन पहले पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ झगड़ा हुआ था. इसी रंजिश के चलते मेरे भाई पर हमला किया गया और उसकी जान चली गई. सन्नी पेंट का काम करता था. हमारी मांग है कि पुलिस सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे."
पहले भी दी गई थी जान से मारने की धमकी: वहीं, मृतक की मां ने कहा कि, "पड़ोस में रहने वाले युवकों ने पहले भी उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी. इस वारदात में एक से अधिक युवक शामिल हो सकते हैं."
गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित: इस पूरे मामले में थाना प्रभारी कमलजीत ने कहा कि, "घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए. मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं. उन्हें जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है."
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