उत्तर भारत की चैंपियन है हिसार की 'जिप्सी', नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन की कर रही तैयारी
हिसार की 'जिप्सी' हरियाणा और राजस्थान में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है.
Published : January 26, 2026 at 7:44 PM IST|
Updated : January 26, 2026 at 8:12 PM IST
हिसारः हरियाणा के हिसार की जिप्सी डॉग उत्तर भारत की चैंपियन रही है. इसे इंटरनेशनल और भारत में बेस्ट अवार्ड जितने के काबिल बनाया जा रहा है. महज तीन साल की टायपाम पामेरियन नस्ल की असल ब्रीड है. राजस्थान के जयपुर और अलवर, हरियाणा के करनाल और पलवल में ट्रॉफी जीत कर उतर भारत की चैंपियन बनी है. प्रतियोगिताओं के पैमाने के अनुसार उसकी चेकिंग की जाती है. स्थिति देकर उसे जीत का प्रमाण पत्र और ट्रॉफी दी जाती है.
प्रति माह तीन हजार रुपये का खर्चः हिसार के कृष्णा नगर रहने वाले अविनाश शर्मा बच्चे की तरह अपने डॉगी की परिवरिश करते हैं. अविनाश खाने-पीने के अलावा रोजाना तीन समय इसे घूमाने के लिए ले जाते हैं और बाहर से प्रशिक्षण दिलाते हैं. उसे कई तरह के गुर सिखाते हैं ताकि अगली प्रतियोगिता में यह बेहतर प्रदर्शन कर सके. खासकर सर्दी के दिनों में विशेष देखभाल की जरूरत होती है. इसके लाल-पालन में वे प्रति माह तीन हजार रुपये का खर्च करते हैं. उतर भारत में जिप्सी जैसी टायपाम अपने आप में एक मिसाल कायम कर रही है.
जिप्सी की खासियतः अविनाश शर्मा ने बताया कि "पंजाब के मलेरकोटला से किसी से पामेलियन की असली ब्रीड खरीद कर लाए थे. उसका नाम उन्होंने घर में प्यार से जिप्सी रखा. यह बच्चों के साथ खेलती है और सबको पहचान लेती है. घर-परिवार के सदस्यों को आवाज से पहचान लेती है. आज इसकी मार्केट प्राइस अस्सी हजार से अधिक है. यह गार्डन डाग है. बच्चे पंसद करते हैं. डाग देखने में सुंदर है. सिल्की बाल है. छोटे स्थान पर रह जाती है. सर्दी के दिनो में सर्दी से बचाना पड़ता है इसलिए ज्यादा सर्दी झेल नहीं सकती है. बास्केट में गर्म कपड़ों के साथ बैठया जाता है. रोजाना तीनों टाइम सुबह, दोपहर और शाम बाहर घुमाना पड़ता है."
प्यारा लुक सबों को करता है आकर्षितः इसका वजन मात्र 1.20 KG है, ऊंचाई दस सेंटीमीटर से कम है. इसका कोट फुला हुआ और घना होता है जो उन्हें प्यारा और आकर्षक लुक देता है. टाय पोम डाग बहुत ऊर्जावान और बुद्धिमान होता है. वह बहुत जल्दी सीख जाते हैं और अपने मालिक के साथ खेलना पसंद हैं. ये कुत्ते अपने परिवार के प्रति काफी लायल और प्यार करने वाले होते हैं. छोटे आकार आकर्षक व्यक्तित्व के कारण अक्सर शहरो में लोग रखते हैं.
जानें क्या है जिप्सी का डाइटः अविनाश शर्मा ने बताया कि "खानपान में जिप्सी को रेडीमेड फूड दिया जाता है. वैसे वे घर में शाकाहारी फीड देते हैं. लेकिन इस नस्ल को अंडे और मांस भी खिलाया जाता है. उसे तीन महीन में कीड़े मारने वाली गोली दवाई दी जाती है और मात्र पंद्रह दिन में एक बार नहलाया जाता है. उसकी बाल सिल्की है. उसे विशेष प्रकार के सैंपू से नहलाया जाता है. बीच-बीच में उसकी दांतों की सफाई भी ब्रुश से की जाती है. उसके सिल्की बालों के लिए स्पेशल कंघी है. बालों को सहला कर उसे रेडी किया जाता है, जिस प्रकार इंसान सेंट का इस्तेमाल करता है उसी प्रकार जिप्सी के लिए खुशबू बाला सेंट भी लगाया जाता है ताकि खुशबू बनी रहे."
चोरों से बचाने का काम करती है जिप्सीः अविनाश शर्मा ने बताया कि "जिप्पी दिन में ज्यादातर समय सोती है और रात के समय जागती है. घर के दरवाजे पर अगर कोई भी रात के समय आता है. उसे तुरंत पता जाता है. दरवाजे के पास से आई आहट से उसको पता चल जाता है और उसे भगाने लगती है."