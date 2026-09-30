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"मीठी गोली दे रहे हो"... किसान की इस बात पर भड़के मंत्री गंगवा, बोले- "कांग्रेस ने तुम्हें बहकाकर भेजा है"

हिसार मंडी में किसान से मंत्री गंगवा की तीखी बातचीत का वीडियो सामने आया है. जो कि काफी चर्चा में है.

Hisar Grain Market Minister Ranbir Gangwa
किसान की बात पर भड़के मंत्री गंगवा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 30, 2026 at 1:15 PM IST

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हिसार: हिसार की अनाज मंडी में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा और एक किसान के बीच बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. दरअसल, वीडियो में किसान फसलों के खरीद रेट को लेकर मंत्री के सामने अपनी बात रखता नजर आ रहा है. इसी दौरान दोनों के बीच तीखी बातचीत होती दिखाई देती है.

"आप मीठी गोली दे रहे हो": वीडियो में शाहपुर का किसान मंत्री से फसलों के रेट को लेकर सवाल करता है. किसान ने कहा कि, " आप मीठी गोली दे रहे हो." इस बात को सुन मंत्री गंगवा भड़क गए. उससे कागजात देने के लिए कहने लगे. इसके बाद बातचीत कुछ देर के लिए तीखी होती चली गई.

"तुम्हें कांग्रेस ने बहकाकर भेजा है": वहीं, वीडियो में मंत्री गंगवा किसान से कहते सुनाई देते हैं कि, "तुम्हें कांग्रेस ने बहका कर भेजा है." इस पर किसान जवाब देता है कि, मैं कांग्रेस से नहीं, बल्कि भाजपा से जुड़ा रहा हूं. किसानों की आवाज उठाने के लिए अपनी बात रख रहा हूं."

किसान की इस बात पर भड़के मंत्री गंगवा, बोले- "कांग्रेस ने तुम्हें बहकाकर भेजा है" (ETV Bharat)

किसान ने रेट का मुद्दा उठाया: इस वीडियो के बारे में किसान ने कहा कि, "मैं मूंग और बाजरे की फसलों के रेट को लेकर अपनी बात रख रहा था. मैं खुद सालों से भाजपा से जुड़ा हूं. कांग्रेस से किसी तरह का संबंध नहीं है."

जलभराव पर अधिकारियों को चेतावनी: इधर, मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर आयोजित बैठक में मंत्री रणबीर गंगवा ने बरसात के दौरान होने वाले जलभराव पर मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि, "समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए जल्द जल निकासी की परियोजना तैयार की जाए."

जीजेयू या ऋषि नगर से निकासी का प्रस्ताव: मंत्री ने अधिकारियों को गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के पास ड्रेनेज अथवा ऋषि नगर के पास ड्रेन से पानी की निकासी का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय भेजने को कहा. उन्होंने जरूरत पड़ने पर जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी सहयोग लेने की हिदायत दी.

दो दिन में कांटे दुरुस्त करने के निर्देश: बैठक में अनाज मंडी के कुछ तोल कांटे खराब होने की जानकारी भी दी गई. मंत्री ने सभी कांटों को अगले दो दिन में दुरुस्त करने और जरूरत के अनुसार उनकी क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए.

"कागजों पर नहीं, जमीन पर निगरानी करें": गंगवा ने अधिकारियों से कहा कि, "अधिकारी केवल कागजों में व्यवस्थाओं की समीक्षा न करें, बल्कि मंडियों में जाकर जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं की निगरानी करें. लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी."

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