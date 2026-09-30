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"मीठी गोली दे रहे हो"... किसान की इस बात पर भड़के मंत्री गंगवा, बोले- "कांग्रेस ने तुम्हें बहकाकर भेजा है"

किसान की बात पर भड़के मंत्री गंगवा ( ETV Bharat )

हिसार: हिसार की अनाज मंडी में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा और एक किसान के बीच बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. दरअसल, वीडियो में किसान फसलों के खरीद रेट को लेकर मंत्री के सामने अपनी बात रखता नजर आ रहा है. इसी दौरान दोनों के बीच तीखी बातचीत होती दिखाई देती है.