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हिसार GJU में भूख हड़ताल से बिगड़ी छात्र की तबीयत, मिलने पहुंचे तीन कांग्रेस विधायक, सरकार पर बोला हमला

जीजेयू में शोधार्थियों का धरना पांचवें दिन जारी ( ETV Bharat )

हिसार: गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार में शोधार्थियों का धरना पांचवें दिन भी जारी रहा. अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे छात्र संजू की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया. वहीं, छात्र विकास भनभौरी भी आठ अक्टूबर से भूख हड़ताल पर बैठा है. विश्वविद्यालय प्रशासन और शोधार्थियों के बीच हुई बातचीत में कोई ठोस समाधान नहीं निकलने से आंदोलन जारी है. इस बीच कांग्रेस के तीन विधायकों ने धरना स्थल पर पहुंचकर छात्रों की मांगों का समर्थन किया और सरकार पर छात्र विरोधी नीतियां अपनाने के आरोप लगाए.

भूख हड़ताल के बीच बिगड़ी संजू की तबीयत: शोधार्थियों के अनुसार छात्र संजू चार दिन से भूख हड़ताल पर बैठा था. इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया. छात्र विकास भनभौरी भी भूख हड़ताल पर है. लगातार जारी आंदोलन के बीच छात्रों का कहना है कि उनकी मांगों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है. ऐसे में धरना समाप्त होने के आसार नहीं दिख रहे हैं.

हिसार GJU में भूख हड़ताल से बिगड़ी छात्र की तबीयत (ETV Bharat) मांगों पर फैसले का इंतजार: रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच रात के समय भी बातचीत हुई, लेकिन वार्ता किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी. शोधार्थियों का कहना है कि उनकी सात प्रमुख मांगें लंबित हैं. जब तक इनका समाधान नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. छात्रों ने प्रशासन से मांगों पर स्पष्ट निर्णय लेने और लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा करने की अपील की है. 2022 से लंबित फेलोशिप का भुगतान करने की मांग: आंदोलन कर रहे शोधार्थियों की प्रमुख मांग वर्ष 2022 से 2025 तक की लंबित फेलोशिप का जल्द भुगतान करना है. छात्रों के अनुसार विश्वविद्यालय में कई शोधार्थियों की यूआरएफ भी अटकी हुई है. उन्होंने मांग की है कि फेलोशिप से संबंधित लंबित प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बरती जाए और पात्र शोधार्थियों को तय समय में भुगतान किया जाए. प्रॉस्पेक्टस के अनुसार फीस लागू करने की मांग: शोधार्थियों ने मांग की है कि उनसे ली जा रही फीस वर्ष 2020 के प्रॉस्पेक्टस के अनुसार निर्धारित की जाए और प्रस्तावित फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाई जाए. फीस तथा अन्य शुल्कों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई है. इसके अलावा शोधार्थियों को प्लेजरिज्म चेक की सुविधा और जरूरी आईडी उपलब्ध करवाने की मांग की गई है, ताकि वे अपने शोध कार्य की जांच स्वयं कर सकें. लंबित अकादमिक कार्य निपटाने पर जोर: छात्रों ने शोध से जुड़े प्रशासनिक और अकादमिक कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की मांग की है. उनका कहना है कि अनावश्यक रूप से लंबित मामलों का जल्द निपटारा होना चाहिए. फेलोशिप, फीस और शोध सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए शोधार्थियों के प्रतिनिधियों के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन की नियमित बैठकें भी होनी चाहिए.