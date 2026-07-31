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झुग्गी में शिक्षा की अलख जगा रहे अनिल कसाना, बदली सैकड़ों गरीब बच्चों की जिंदगी, सीखते हैं जर्मनी भाषा और ऐप डेवलपमेंट के गुर

हिसार का प्रयत्न फाउंडेशन गरीब बच्चों को जर्मन, तकनीकी शिक्षा और नेतृत्व कौशल देकर आत्मनिर्भर बनाने का अनूठा अभियान चला रहा है.

Hisar Slum Children Education
शिक्षा की अलख जगा रहा "प्रयत्न फाउंडेशन" (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 31, 2026 at 12:40 PM IST

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Updated : July 31, 2026 at 1:30 PM IST

7 Min Read
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हिसार: हिसार के किरढान गांव के रहने वाले अनिल कसाना आज उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं, जो असफलता के बाद हार मान लेते हैं. कभी पढ़ाई में कमजोर समझे जाने वाले अनिल ने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि झुग्गी-बस्तियों के सैकड़ों बच्चों के भविष्य को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं. उनके द्वारा स्थापित "प्रयत्न फाउंडेशन" आज गरीब और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और विदेशी भाषाएं सिखाने का अनूठा केंद्र बन चुकी है.

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यहां बच्चे चलाते हैं सरकार (ETV Bharat)

असफलता से मिली सफलता की सीख: अनिल कसाना से ईटीवी भारत ने बातचीत की. बातचीत के दौरान अनिल कसाना ने कहा कि, "मेरी शुरुआती शिक्षा भट्टू के मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल और बाद में एपेक्स पब्लिक स्कूल में हुई. परिवार के हिसार आने के बाद मैंने गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. अंग्रेजी विषय में बार-बार संघर्ष और 12वीं क्लास में फेल होने के बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी. मैं 12वीं में फेल हो गया था, लेकिन दोबारा परीक्षा पास की और बीटेक की पढ़ाई पूरी की. मेरा उद्देश्य बच्चों को यह बताना है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत होती है."

अनिल कसाना से ईटीवी भारत ने बातचीत की (ETV Bharat)

झुग्गी के बच्चों की बदल दी जिंदगी की दिशा: अनिल कहते हैं कि, "सरकारी नौकरी की तैयारी के दौरान दिल्ली में मैने ऐसे बच्चों को देखा जो भीख मांगने और कबाड़ बीनने को मजबूर थे. यही मेरी जिंदगी का टर्निंग प्वाइंट बना. मैंने नौकरी की तैयारी छोड़कर समाज के ऐसे गरीब बच्चों को शिक्षित करने का फैसला लिया. साल 2018 में मैंने हिसार लौटकर "प्रयत्न फाउंडेशन" की स्थापना की. शुरुआत कुछ बच्चों से हुई, लेकिन आज संस्था में लगभग 200 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं."

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अनिल कसाना ने बदली सैकड़ों गरीब बच्चों की जिंदगी (ETV Bharat)

जर्मन भाषा से लेकर ऐप डेवलपमेंट तक की पढ़ाई: अनिल ने बताया कि, "प्रयत्न फाउंडेशन केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं है. यहां बच्चों को जर्मन, जापानी और संस्कृत जैसी भाषाओं के साथ वेबसाइट डिजाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, तकनीकी शिक्षा, आईआईटी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाती है. हमारा उद्देश्य बच्चों को केवल डिग्री दिलाना नहीं, बल्कि उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है. चार बच्चे जर्मनी जाने की तैयारी कर रहे हैं. कई छात्र आईआईटी और नीट की तैयारी भी कर रहे हैं."

सीनियर छात्र पढ़ाते हैं जूनियर स्टूडेंट्स को: अनिल ने आगे कहा कि, "इस संस्था की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अनूठी शिक्षा व्यवस्था है. यहां सीनियर छात्र ही जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. संस्था में मैं अकेले रेगूलर शिक्षक हूं, जबकि सेवानिवृत्त डीएसडब्ल्यू देवेंद्र और डॉ. रमेश भाटी सहित कई लोग स्वैच्छिक सहयोग देते हैं. सीनियर बच्चे जब जूनियर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनमें नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है."

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बदली सैकड़ों गरीब बच्चों की जिंदगी (ETV Bharat)

बच्चों की अपनी सरकार और लोकतंत्र: अनिल ने बताया कि "खास बात यह है कि प्रयत्न फाउंडेशन में लोकतंत्र का भी अनूठा प्रयोग किया जाता है. हर साल संस्था में दो छात्र पार्टियों, जैसे-चाणक्य पार्टी और अशोका पार्टी के बीच चुनाव कराती है. चुनाव पूरी तरह बैलेट पेपर के माध्यम से होते हैं. विजेता पार्टी सरकार बनाती है, जबकि दूसरी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाती है. संस्था में वित्तीय प्रबंधन, अनुशासन और विभिन्न गतिविधियों की जिम्मेदारी भी बच्चे स्वयं संभालते हैं. इससे उनमें नेतृत्व और प्रशासनिक समझ विकसित होती है."

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झुग्गी में शिक्षा की अलख (ETV Bharat)

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान: अनिल कसाना के शिक्षा मॉडल को भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी सराहना मिली है. वर्ष 2022 में उनके कार्यों की चर्चा अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का तक पहुंची. वर्ष 2024 में अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल ने हिसार का दौरा किया और उनके कार्यों की सराहना की. इसके अलावा लंदन से आए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक जॉर्ज मिगन ने भी संस्था के साथ समय बिताया. यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रतिनिधियों ने भी संस्था का दौरा किया और सहयोग की इच्छा जताई. अनिल बताते हैं कि, "विदेशी विशेषज्ञों ने हमारे शिक्षा मॉडल और गन्ने की खोई से बनाई गई पर्यावरण अनुकूल ईंटों में भी रुचि दिखाई है."

समाज के सहयोग से चल रही संस्था: अनिल बताते हैं कि, "प्रयत्न फाउंडेशन को किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिलती. संस्था सामाजिक सहयोग से संचालित होती है. कोई भी व्यक्ति एक रुपये प्रतिदिन यानी 365 रुपये वार्षिक देकर संस्था का सदस्य बन सकता है. वर्तमान में लगभग एक हजार सदस्य संस्था से जुड़े हैं. हमारी संस्था का सालाना खर्च करीब चार लाख रुपये है, जिसे समाज के सहयोग से पूरा किया जाता है."

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झुग्गी में शिक्षा की अलख जगा रहा "प्रयत्न फाउंडेशन" (ETV Bharat)

कई बच्चों ने बदली अपनी जिंदगी: संस्था से जुड़े कई छात्र अब उच्च शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं. गौरव, लक्की और पार्वती जर्मन भाषा सीख चुके हैं और विदेश में आगे की पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं. वहीं, याचना, लक्ष्मी, अंशु, पूनम, खुशी और चंदा नीट परीक्षा की तैयारी कर रही हैं. विकास और चेतन आईआईटी की तैयारी में जुटे हैं, जबकि सौरभ यहां से पढ़ाई के बाद फरीदाबाद में बीटेक कर रहा है. यहां पढ़ रहे एक बच्चे ने कहा कि, "हमें यहां काफी अच्छा लगता है. काफी आसानी से हमें विदेशी भाषा सीखाई जा रही है." वहीं, एक अन्य बच्चे ने कहा कि, "मैं यहां जर्मनी भाषा हम सीख रहे हैं." वहीं, दूसरे बच्चे ने कहा कि, "मैं पहले कचरा बीनने का काम करता था, आज यहां पढ़ने आता हूं. अच्छा लगता है. यहां काफी अच्छे से पढ़ाया जाता है."

शिक्षा विशेषज्ञों ने सराहा अनूठा मॉडल: हिसार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त डीएसडब्ल्यू डॉ देवेंद्र सिंहदहिया ने कहा कि, "यह संस्था शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव और प्रेरणादायी मॉडल प्रस्तुत कर रही है. प्रयत्न फाउंडेशन केवल बच्चों को पढ़ाने का कार्य नहीं कर रहा, बल्कि उनमें नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, तकनीकी कौशल और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित कर रहा है. सीमित संसाधनों में गरीब और जरूरतमंद बच्चों को जर्मन भाषा, तकनीकी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उपलब्ध कराना अत्यंत सराहनीय पहल है. अनिल कसाना का यह प्रयास समाज के लिए प्रेरणा है और ऐसे मॉडल को व्यापक स्तर पर अपनाया जाना चाहिए."

हिसार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त डीएसडब्ल्यू डॉ देवेंद्र (ETV Bharat)

शिक्षा के साथ संस्कार और आत्मनिर्भरता: प्रयत्न फाउंडेशन में बच्चों को केवल पढ़ाया ही नहीं जाता, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व, जिम्मेदारी और सामाजिक संवेदनशीलता भी सिखाई जाती है. खाने-पीने की व्यवस्था से लेकर लेखा-जोखा तक का संचालन बच्चे स्वयं करते हैं. यही कारण है कि यह संस्था शिक्षा के साथ व्यक्तित्व निर्माण का भी केंद्र बन चुकी है.

अनिल कसाना की कहानी यह साबित करती है कि असफलता कभी भी मंजिल का अंत नहीं होती. यदि संकल्प मजबूत हो तो एक व्यक्ति न केवल अपना भविष्य बदल सकता है, बल्कि समाज के सैकड़ों बच्चों के जीवन में भी नई रोशनी ला सकता है.

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Last Updated : July 31, 2026 at 1:30 PM IST

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