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101 साल के स्वतंत्रता सेनानी कागजों में मृत, अब पेंशन के लिए काट रहे अधिकारियों के चक्कर

101 साल की उम्र में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए भटक रहे हैं. कागजों में उन्हें मृत घोषित किया हुआ है.

HISAR FREEDOM FIGHTER
HISAR FREEDOM FIGHTER (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 11, 2026 at 3:26 PM IST

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हिसार: 101 साल के स्वतंत्रता सेनानी नादर सिंह सरकारी पेंशन को लेकर अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं. फतेहाबाद जिले के हिजरावां कलां गांव निवासी नादर सिंह का दावा है कि उन्होंने आजाद हिंद फौज में रहकर देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा. पेंशन की मांग को लेकर नादर सिंह बुधवार को हिसार डीसी कार्यालय पहुंचे और प्रशासन के सामने अपनी समस्या रखी.

स्वतंत्रता सेनानी नादर सिंह को नहीं मिल रही पेंशन: नादर सिंह ने बताया कि वो कई वर्षों से फतेहाबाद प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ. नादर सिंह ने बताया कि कागजों में उन्हें तीन साल पहले मृत घोषित किया है, जबकि वो जिंदा है. अब उन्होंने हिसार प्रशासन से मदद की उम्मीद जताई है. गौरतलब है कि फतेहाबाद जिला अलग बनने से पहले हिसार जिले का ही हिस्सा था.

101 साल के स्वतंत्रता सेनानी कागजों में मृत, अब पेंशन के लिए काट रहे अधिकारियों के चक्कर (ETV Bharat)

आग में जल गए जरूरी दस्तावेज: नादर सिंह के बेटे स्वरूप सिंह ने बताया कि उनके पिता आजादी के समय आजाद हिंद फौज से जुड़े रहे और देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया. विभाजन के बाद उनका परिवार पाकिस्तान से भारत आया था. भारत आने के बाद रिश्तेदार उन्हें अलवर लेकर गए थे. स्वरूप सिंह के अनुसार, अलवर में जिस टेंट में वे रह रहे थे, उसमें आग लग गई. इस हादसे में परिवार के महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए. इसके बाद नादर सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने स्वतंत्रता सेनानी होने के प्रमाण जुटाने की खड़ी हो गई.

101 की उम्र में भी जारी है हक की लड़ाई: परिवार का कहना है कि दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण पिछले कई वर्षों से स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा और पेंशन हासिल करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. उनका आरोप है कि सरकारी रिकॉर्ड में नादर सिंह को करीब तीन साल पहले ही मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि वह आज भी जीवित हैं और खुद अपनी पेंशन की मांग लेकर प्रशासन के पास पहुंचे हैं.

ये भी पढ़ें- पूर्व सैनिक के पक्ष में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र की याचिका की खारिज, बोले- "सेना में सेवा के दौरान बीमारी पर पेंशन का हक"

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