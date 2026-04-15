हिसार से हवाई सफर महंगा: 1 मई से लागू होगा बढ़ा किराया, 16 अप्रैल से नई फ्लाइट्स शुरू
जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते हिसार एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किराए में बदलाव किया है, बढ़ा हुआ किराया 1 मई से लागू होगा.
Published : April 15, 2026 at 9:48 AM IST
हिसार: हरियाणा के हिसार से दिल्ली, जयपुर, अयोध्या और चंडीगढ़ के लिए हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को अब ज्यादा किराया देना होगा. जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किराए में बदलाव किया है, बढ़ा हुआ किराया 1 मई से लागू होगा. वहीं, 16 अप्रैल से नई फ्लाइट टाइमिंग और शेड्यूल भी लागू होने जा रहा है.
जेट फ्यूल महंगा, टिकट पर सीधा असर: हवाई यात्रा महंगी होने की बड़ी वजह जेट फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में भारी इजाफा है. पहले जहां एटीएफ की कीमत करीब 29.5 रुपये प्रति लीटर थी, उसे बढ़ाकर 42 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. इस बढ़ोतरी का सीधा असर टिकट कीमतों पर पड़ा है. एयरलाइन कंपनियों का कहना है कि ऑपरेशन लागत बढ़ने के कारण किराया बढ़ाना जरूरी हो गया था. ऐसे में हिसार से उड़ान भरने वाले यात्रियों को अब पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा.
इन रूट्स पर बढ़ा किराया: नई दरों के मुताबिक हिसार से दिल्ली का किराया पहले करीब 2400 रुपये था, जो अब बढ़कर 5075 रुपये तक पहुंच गया है. इसी तरह चंडीगढ़ के लिए टिकट की कीमत में भी बढ़ोतरी की गई है. जयपुर और अयोध्या रूट पर भी किराए में बदलाव लागू होगा. एयरलाइन कंपनी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नए किराए जारी कर दिए हैं, जो 1 मई और उसके बाद की यात्रा पर लागू होंगे.
|रूट
|पुराना किराया
|नया किराया
|बढ़ोतरी
|हिसार से जयपुर
|2400 रुपये
|3000 रुपये
|25 प्रतिशत
|हिसार से चंडीगढ़
|2135 रुपये
|2450 रुपये
|14.7 प्रतिशत
|हिसार से दिल्ली
|1991 रुपये
|2306 रुपये
|15.8 प्रतिशत
|हिसार से अयोध्या
|5075 रुपये
|5495 रुपये
|8.2 प्रतिशत
16 अप्रैल से फिर शुरू होगी दिल्ली फ्लाइट: एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विंटर सीजन के दौरान 16 दिसंबर 2025 को हिसार-दिल्ली हवाई सेवा बंद कर दी थी. अब इसे 16 अप्रैल से दोबारा शुरू किया जा रहा है. नए समर शेड्यूल के तहत हिसार से दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर और अयोध्या के लिए सप्ताह में 6 दिन फ्लाइट उपलब्ध रहेंगी. शनिवार को छोड़कर बाकी दिनों में यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों आसान होंगे.
फ्लाइट्स की संख्या और टाइमिंग में बदलाव: नए शेड्यूल में न सिर्फ फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाई गई है, बल्कि उनके समय में भी बदलाव किया गया है. एलायंस एयर के एटीआर-42 और एटीआर-72 विमानों का इस्तेमाल इन रूट्स पर किया जाएगा. एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दिल्ली, चंडीगढ़ और जयपुर रूट को प्राथमिकता दी है ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को फायदा मिल सके.
नाइट लैंडिंग लाइसेंस से बढ़ेंगी सुविधाएं: हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट को 24 फरवरी को नाइट लैंडिंग का लाइसेंस मिल चुका है. इसका मतलब है कि अब भविष्य में रात के समय भी फ्लाइट्स संचालित की जा सकेंगी. फिलहाल एयरपोर्ट पर स्टाफ एक ही शिफ्ट में काम कर रहा है, लेकिन दूसरी शिफ्ट शुरू होने के बाद फ्लाइट ऑपरेशन और बेहतर होने की उम्मीद है. इससे यात्रियों को और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और कनेक्टिविटी मजबूत होगी.
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