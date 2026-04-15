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हिसार से हवाई सफर महंगा: 1 मई से लागू होगा बढ़ा किराया, 16 अप्रैल से नई फ्लाइट्स शुरू

Hisar Flight Fare Hike ( Etv Bharat )

हिसार: हरियाणा के हिसार से दिल्ली, जयपुर, अयोध्या और चंडीगढ़ के लिए हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को अब ज्यादा किराया देना होगा. जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किराए में बदलाव किया है, बढ़ा हुआ किराया 1 मई से लागू होगा. वहीं, 16 अप्रैल से नई फ्लाइट टाइमिंग और शेड्यूल भी लागू होने जा रहा है. जेट फ्यूल महंगा, टिकट पर सीधा असर: हवाई यात्रा महंगी होने की बड़ी वजह जेट फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में भारी इजाफा है. पहले जहां एटीएफ की कीमत करीब 29.5 रुपये प्रति लीटर थी, उसे बढ़ाकर 42 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. इस बढ़ोतरी का सीधा असर टिकट कीमतों पर पड़ा है. एयरलाइन कंपनियों का कहना है कि ऑपरेशन लागत बढ़ने के कारण किराया बढ़ाना जरूरी हो गया था. ऐसे में हिसार से उड़ान भरने वाले यात्रियों को अब पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. इन रूट्स पर बढ़ा किराया: नई दरों के मुताबिक हिसार से दिल्ली का किराया पहले करीब 2400 रुपये था, जो अब बढ़कर 5075 रुपये तक पहुंच गया है. इसी तरह चंडीगढ़ के लिए टिकट की कीमत में भी बढ़ोतरी की गई है. जयपुर और अयोध्या रूट पर भी किराए में बदलाव लागू होगा. एयरलाइन कंपनी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नए किराए जारी कर दिए हैं, जो 1 मई और उसके बाद की यात्रा पर लागू होंगे. रूट पुराना किराया नया किराया बढ़ोतरी हिसार से जयपुर 2400 रुपये 3000 रुपये 25 प्रतिशत हिसार से चंडीगढ़ 2135 रुपये 2450 रुपये 14.7 प्रतिशत हिसार से दिल्ली 1991 रुपये 2306 रुपये 15.8 प्रतिशत हिसार से अयोध्या 5075 रुपये 5495 रुपये 8.2 प्रतिशत