हिसार में मेट्रिमोनियल साइट पर फर्जी मेजर ने रचा ठगी का खेल, युवती को झांसे में लेकर ठग लिए पैसे, गिरफ्तार
हिसार में फर्जी सेना मेजर बनकर ठग ने युवती को फंसाया और उससे ठगी की. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
Published : April 7, 2026 at 4:37 PM IST
हिसार: हिसार से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शातिर ठग ने खुद को भारतीय सेना का मेजर बताकर एक युवती को अपने जाल में फंसा लिया. आरोपी ने वैवाहिक वेबसाइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर पहले युवती का विश्वास जीता और फिर उससे हजारों रुपये ठग लिए. वहीं, ये मामला सामने आने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई.
फर्जी पहचान से रचा विश्वास का खेल: पीड़ित युवती के मुताबिक आरोपी ने अपना नाम निशांत सहारन बताकर प्रोफाइल बनाई थी और खुद को भारतीय सेना में मेजर बताया. उसने अपनी झूठी छवि को मजबूत करने के लिए कई मनगढ़ंत बातें भी कहीं, जैसे उसके पास 132 किला जमीन है, बहन डॉक्टर है और मामा अमृतसर में सांसद हैं. इन झूठी बातों के जरिए उसने युवती और उसके परिवार का भरोसा जीत लिया.
30 हजार रुपये की ठगी को दिया अंजाम: पीड़िता के मुताबिक विश्वास कायम होने के बाद आरोपी ने अलग-अलग बहानों से युवती से करीब 30 हजार रुपये ऐंठ लिए. आरोपी लगातार संपर्क में रहता था और वीडियो कॉल के जरिए खुद को सेना अधिकारी साबित करता था. युवती को लंबे समय तक इस बात का शक नहीं हुआ कि वह एक ठग के संपर्क में है.
पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी: मामले में जांच अधिकारी सुनील बूरा ने बताया कि, "इस मामले की शिकायत मिलने के बाद आजाद नगर थाना पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान जम्मू-कश्मीर के पुलवामा निवासी मेहरराज उद दिन हजाम के रूप में हुई है, जो पेशे से वेटर है. अदालत से उसे पुलिस रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जा रही है."
मोहाली फ्लैट से बरामद हुई फर्जी वर्दी: पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसने चंडीगढ़ से सेना की वर्दी खरीदी थी. उसकी निशानदेही पर मोहाली स्थित किराये के फ्लैट से फर्जी आर्मी वर्दी बरामद की गई. इसी वर्दी को पहनकर वह वीडियो कॉल और फोटो के जरिए खुद को मेजर बताकर लोगों को गुमराह करता था.
मोबाइल चैट और फर्जी प्रोफाइल का खुलासा: जांच अधिकारी सुनील बूरा की मानें तो जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने शादी डॉट कॉम जैसी वैवाहिक साइट पर फर्जी आईडी बनाई थी. पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी खंगाला, जिसमें कई चैट्स मिली हैं. इन चैट्स से साफ हुआ कि आरोपी लंबे समय से इस तरह की ठगी को अंजाम दे रहा था और कई लोगों को निशाना बना चुका है. फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने कितनी महिलाओं या लोगों को अपने जाल में फंसाया है.
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