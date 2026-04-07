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हिसार में मेट्रिमोनियल साइट पर फर्जी मेजर ने रचा ठगी का खेल, युवती को झांसे में लेकर ठग लिए पैसे, गिरफ्तार

युवती को झांसे में लेकर ठग लिए पैसे ( ETV Bharat )

हिसार: हिसार से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शातिर ठग ने खुद को भारतीय सेना का मेजर बताकर एक युवती को अपने जाल में फंसा लिया. आरोपी ने वैवाहिक वेबसाइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर पहले युवती का विश्वास जीता और फिर उससे हजारों रुपये ठग लिए. वहीं, ये मामला सामने आने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई. फर्जी पहचान से रचा विश्वास का खेल: पीड़ित युवती के मुताबिक आरोपी ने अपना नाम निशांत सहारन बताकर प्रोफाइल बनाई थी और खुद को भारतीय सेना में मेजर बताया. उसने अपनी झूठी छवि को मजबूत करने के लिए कई मनगढ़ंत बातें भी कहीं, जैसे उसके पास 132 किला जमीन है, बहन डॉक्टर है और मामा अमृतसर में सांसद हैं. इन झूठी बातों के जरिए उसने युवती और उसके परिवार का भरोसा जीत लिया. हिसार में मेट्रिमोनियल साइट पर फर्जी मेजर ने रचा ठगी का खेल (ETV Bharat) 30 हजार रुपये की ठगी को दिया अंजाम: पीड़िता के मुताबिक विश्वास कायम होने के बाद आरोपी ने अलग-अलग बहानों से युवती से करीब 30 हजार रुपये ऐंठ लिए. आरोपी लगातार संपर्क में रहता था और वीडियो कॉल के जरिए खुद को सेना अधिकारी साबित करता था. युवती को लंबे समय तक इस बात का शक नहीं हुआ कि वह एक ठग के संपर्क में है.