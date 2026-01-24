ETV Bharat / state

हिसार के डॉ. रजत सैनी ने नीट सुपर स्पेशलिटी में हासिल किया 19वां रैंक, कैंसर उपचार को सुलभ बनाना है लक्ष्य

हिसार: हिसार के अर्बन एस्टेट-2 निवासी डॉ. रजत सैनी ने नीट सुपर स्पेशलिटी परीक्षा में ऑल इंडिया स्तर पर 19वीं रैंक हासिल कर जिला और राज्य का नाम रोशन किया है. इस शानदार रैंक के साथ उन्हें एशिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित कैंसर संस्थान टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई में डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी में प्रवेश मिलेगा.

परिवार में खुशी का माहौल: रजत की इस उपलब्धि से उनके परिवार में खुशी का माहौल है. दरअसल, डॉ. रजत सैनी भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवी रतन सैनी के सुपुत्र हैं. उनकी मा सुमित्रा सैनी गृहिणी हैं, जबकि दादा राम सिंह सैनी बिजली निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारी रह चुके हैं.रजत के पिता रतन सैनी ने बताया कि, " बेटे की इस सफलता से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है. रजत ने अपनी मेहनत से हिसार ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है."

बचपन से पढ़ाई में रहे अव्वल:बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रहे डॉ. रजत सैनी ने शुरू से ही टॉप संस्थान से सुपर स्पेशलिटी करने का लक्ष्य तय कर लिया था. उन्होंने कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के बल पर यह मुकाम हासिल किया. उनका सपना है कि आम आदमी को कैंसर का इलाज शुरुआती अवस्था में सुलभ हो सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाई जा सकें.