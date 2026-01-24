हिसार के डॉ. रजत सैनी ने नीट सुपर स्पेशलिटी में हासिल किया 19वां रैंक, कैंसर उपचार को सुलभ बनाना है लक्ष्य
हिसार के डॉ. रजत सैनी ने नीट सुपर स्पेशलिटी में 19वीं रैंक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है.
Published : January 24, 2026 at 4:31 PM IST
हिसार: हिसार के अर्बन एस्टेट-2 निवासी डॉ. रजत सैनी ने नीट सुपर स्पेशलिटी परीक्षा में ऑल इंडिया स्तर पर 19वीं रैंक हासिल कर जिला और राज्य का नाम रोशन किया है. इस शानदार रैंक के साथ उन्हें एशिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित कैंसर संस्थान टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई में डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी में प्रवेश मिलेगा.
परिवार में खुशी का माहौल: रजत की इस उपलब्धि से उनके परिवार में खुशी का माहौल है. दरअसल, डॉ. रजत सैनी भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवी रतन सैनी के सुपुत्र हैं. उनकी मा सुमित्रा सैनी गृहिणी हैं, जबकि दादा राम सिंह सैनी बिजली निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारी रह चुके हैं.रजत के पिता रतन सैनी ने बताया कि, " बेटे की इस सफलता से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है. रजत ने अपनी मेहनत से हिसार ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है."
बचपन से पढ़ाई में रहे अव्वल:बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रहे डॉ. रजत सैनी ने शुरू से ही टॉप संस्थान से सुपर स्पेशलिटी करने का लक्ष्य तय कर लिया था. उन्होंने कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के बल पर यह मुकाम हासिल किया. उनका सपना है कि आम आदमी को कैंसर का इलाज शुरुआती अवस्था में सुलभ हो सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाई जा सकें.
मां का योगदान : डॉ. रजत की सफलता के पीछे उनकी माता सुमित्रा सैनी का अहम योगदान रहा है. उन्होंने बच्चों की परवरिश और पढ़ाई को प्राथमिकता दी. साथ ही उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा. घर से मिले अच्छे संस्कार, अनुशासन और प्रेरणा ने डॉ. रजत को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
हिसार में हुई प्रारंभिक शिक्षा: डॉ. रजत सैनी की प्रारंभिक शिक्षा महावीर कॉलोनी हिसार में हुई. इसके बाद उन्होंने संत कबीर स्कूल हिसार से पढ़ाई की. एमबीबीएस उन्होंने वीएमएमसी सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली से और एमडी (इंटरनल मेडिसिन) एबीवीआईएमएस–डॉ. आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली से पूरी की.
ये भी पढ़ें:देशभर में 18वें रोजगार मेला का आयोजन, पंचकूला जॉब फेयर में पहुंचे केन्द्रीय मंत्री खट्टर, बोले- "मैरिट से बदली हरियाणा की तस्वीर"