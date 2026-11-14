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कुरुक्षेत्र के खेत में उतरी हिसार डिपो की बस, आवारा पशु को बचाने के चक्कर में हादसा, कई यात्री घायल

कुरुक्षेत्र के खेत में उतरी हिसार डिपो की बस ( ETV Bharat )

Kurukshetra Bus accident : कुरुक्षेत्र क्षेत्र अंतर्गत 152 डी नेशनल हाईवे पर गांव लोटनी के पास हिसार डिपो की एक रोडवेज बस सड़क हादसे का शिकार हो गई. बस अचानक सड़क पर आए आवारा पशु को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर को पार करते हुए दूसरी तरफ खेतों में जा उतरी. इस दुर्घटना में बस में सवार कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक महिला की टांग टूटने की पुष्टि हुई है. गनीमत यह रही कि चालक की सूझबूझ और तत्परता से एक बहुत बड़ा जानलेवा हादसा होने से टल गया. घटना रात करीब 8 बजे की है.

कैसे हुआ हादसा? : ​हिसार डिपो की यह बस लगभग 50 यात्रियों को लेकर 152 डी से होते हुए हिसार से चंडीगढ़ की ओर जा रही थी. जब बस गांव लोटनी के समीप पहुंची, तो अचानक बीच सड़क पर एक आवारा पशु आ गया. पशु को बचाने के चक्कर में चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया और बस डिवाइडर को फांदते हुए सड़क के दूसरी तरफ जा पहुंची और खेतों में उतर गई. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई.