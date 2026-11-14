कुरुक्षेत्र के खेत में उतरी हिसार डिपो की बस, आवारा पशु को बचाने के चक्कर में हादसा, कई यात्री घायल
Kurukshetra Bus accident : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आवारा पशु को बचाने के चक्कर में बस नियंत्रण खोकर खेत में उतर गई.
Published : November 14, 2026 at 10:56 PM IST|
Updated : November 14, 2026 at 11:03 PM IST
Kurukshetra Bus accident : कुरुक्षेत्र क्षेत्र अंतर्गत 152 डी नेशनल हाईवे पर गांव लोटनी के पास हिसार डिपो की एक रोडवेज बस सड़क हादसे का शिकार हो गई. बस अचानक सड़क पर आए आवारा पशु को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर को पार करते हुए दूसरी तरफ खेतों में जा उतरी. इस दुर्घटना में बस में सवार कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक महिला की टांग टूटने की पुष्टि हुई है. गनीमत यह रही कि चालक की सूझबूझ और तत्परता से एक बहुत बड़ा जानलेवा हादसा होने से टल गया. घटना रात करीब 8 बजे की है.
कैसे हुआ हादसा? : हिसार डिपो की यह बस लगभग 50 यात्रियों को लेकर 152 डी से होते हुए हिसार से चंडीगढ़ की ओर जा रही थी. जब बस गांव लोटनी के समीप पहुंची, तो अचानक बीच सड़क पर एक आवारा पशु आ गया. पशु को बचाने के चक्कर में चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया और बस डिवाइडर को फांदते हुए सड़क के दूसरी तरफ जा पहुंची और खेतों में उतर गई. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई.
चालक की सूझबूझ से टला बड़ा अनर्थ : हादसे के वक्त बस में करीब 50 सवारियां बैठी थीं. स्थिति बेहद खतरनाक थी, लेकिन चालक की सूझबूझ से बस की गति और दिशा पर कुछ हद तक नियंत्रण बना रहा, जिससे एक बड़ा जानलेवा हादसा टल गया और किसी की जान जाने की सूचना नहीं है. हालांकि, कई यात्रियों को गंभीर चोटें जरूर आईं. स्थानीय लोगों के द्वारा राहत बचाव कार्य चलाया गया और लोगों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाया गया.
अस्पताल में इलाज और पुलिस जांच : मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी रमेश चंद ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची. सभी घायलों को तुरंत एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. अभी चालक ओर घायल सवारियों से हादसे के बारे में पूछताछ की जाएगी और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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