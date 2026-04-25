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हिसार साइबर पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार, 29 लाख की ठगी से जुड़ा है मामला

हिसार पुलिस के साइबर सेल ने 29 लाख की ठगी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

ASP Mayank Mudgil
साइबर फ्रॉड के आरोपियों के साथ एएसपी मयंक मुदगिल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 25, 2026 at 8:46 PM IST

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हिसार: हरियाणा के हिसार साइबर पुलिस टीम ने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने पंजाब के लुधियाना में छापा मारकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने 29 लाख के साइबर फ्रॉड के मामले में इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

ASP Mayank Mudgil
साइबर फ्रॉड के आरोपियों से जब्त सामग्री (ETV Bharat)

आरोपियों को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजाः एएसपी मयंक मुदगिल ने बताया कि "5 आरोपियों में से एक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. चार आरोपियों में इंद्रजीत, अदनाम, मनीष और हरेद्र शर्मा शामिल है. मामले में पूछताछ के लिए कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया. पकड़े गए आरोपियों में राजस्थान और हैदराबाद के निवासी भी शामिल हैं. वहीं मुख्य संचालक 2 आरोपी अब भी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. भारत में इस साइबर फ्रॉड गैंग को ठगी के लिए डेटा दुबई के एक गिरोह से मिल रहा था."

हिसार साइबर पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)

18 मोबाइल और 22 एटीएम कार्ड बरामदः आरोपियों के कब्जे से 18 मोबाइल फोन, 33 पासबुक/चेकबुक, 22 एटीएम कार्ड और एक लैपटॉप बरामद किया गया है. इन उपकरणों और बैंक खातों का उपयोग आरोपी साइबर फ्रॉड में करते थे. प्रारंभिक पुलिस जांच में कुछ खातों को फर्जीवाड़ा कर खुलवाया गया है तो कुछ को किराये पर लिया गया है. बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है.

कैसे खुला राजः ठगी की राशि कलोथ हाऊस के खाते में ट्रांसफर करवाया गया था. इस खाते का संचालन फरीदाबाद निवासी शाहरुख को गिरफ्तार किया गया. खाते से पता चला कि गिरोह लुधियाना से इसका संचालन कर रहा है.

क्या है ठगी का पूरा मामलाःमामले में बरवाला के तरुण सिंगला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि इंस्टाग्राम के माध्यम से एक फर्जी निवेश योजना में फसा कर वाट्सएप पर ग्रुप बना कर फर्जी मोबाइल ऐप के माध्यम से पहले विश्वास जमाया. फिर अलग-अलग बैंक खातों में कुल 29 लाख का किस्त जमा करवा कर फर्जीवाड़ा किया गया. निवेशक भारी मुनाफे का लालच दिखाकर ऐप में कई गुणा बैलेंस दिखाकर ठगी करते रहे. जब आरोपी को एहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हुआ है तो उसने साइबर सेल में आवेदन दिया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने सिरसा एसपी के आदेश पर कार्रवाई की.

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