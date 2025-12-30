ETV Bharat / state

हरियाणा में ठंड का टॉर्चर, श्रीनगर और शिमला से भी ठंडा रहा हिसार, पारा गिरकर 2.1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा

हिसार में रातें शिमला और श्रीनगर से भी अधिक ठंड हो रही है. इसके साथ ही कोहरा-शीतलहर के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है.

Haryana cold weather
हरियाणा में पड़ रही श्रीनगर-शिमला से भी ज्यादा ठंड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 30, 2025 at 1:19 PM IST

4 Min Read
हिसार: उत्तर भारत में सर्दी ने अपना प्रचंड असर दिखाया है. हिसार में 13 साल के रिकॉर्ड में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया. शहर में न्यूनतम तापमान केवल 2.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. मंगलवार को भी हिसार में सुबह से ही पूरे शहर में कोहरा और धुंध छाई रही, जिससे वाहन चालकों को आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.

हिसार में सबसे ठंडी रातें: हिसार इस सीजन में प्रदेश में सबसे ठंडी रातों का अनुभव कर रहा है. शहर में न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री तक गिर गया है. पिछले 13 सालों में इतनी ठंड यहां नहीं रही. ठंडी हवाओं से लोग कंपकंपा रहे हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड की मार जारी रहेगी.

कोहरे ने बढ़ाई परेशानियां: हिसार की सड़कों पर सोमवार को रात के समय भी कोहरा छाया रहा. दृश्यता काफी कम होने के कारण वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतनी पड़ी. न्यूनतम तापमान लगातार जमाव बिंदु के करीब पहुंचने से शहर में ठंडी हवाओं का जोर बना रहा.लोग अलाव और गर्म कपड़ों के सहारे खुद को गर्म रखने में लगे रहे.

हिसार में पारा गिरकर 2.1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा (ETV Bharat)

शीतलहर का दिखा असर:हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का असर बना हुआ है. सोमवार को अधिकांश जिलों में दिन में धूप नहीं निकली और दोपहर तक कोहरा छाया रहा. कोहरे और शीतलहर के कारण दिन के तापमान में सामान्य से 6.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई.

5 जनवरी तक रहेगा ठंड का असर: बदलते मौसम को लेकर मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि, "इस समय हल्की बारिश किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी, लेकिन पांच जनवरी तक फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने की संभावना है. 31 दिसंबर से 5 जनवरी तक प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में ठंड का असर रहेगा."

रेवाड़ी और अन्य जिलों में दृश्यता प्रभावित: रेवाड़ी में न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री रिकॉर्ड किया गया. वहीं कई शहरों में कोहरे के कारण दृश्यता केवल सात मीटर तक रह गई. विशेषज्ञों के अनुसार हिमालय की बर्फीली शिखरों से उत्तरी हवाएं लगातार मैदानों की ओर बढ़ रही हैं, जिससे हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में ठंड के तीखे तेवरों का सामना करना पड़ रहा है.

पिछली मौसम प्रणाली का प्रभाव: पिछली मौसम प्रणाली की वजह से वातावरण में नमी बनी रही और हवाओं की गति कम होने से आधे हरियाणा में धुंध और कोहरा छाया रहा. इससे दिन का तापमान सामान्य से कम और रात का तापमान हल्का बढ़ा. वहीं, उत्तरी-पश्चिमी शुष्क हवाओं के चलते शीतलहर और पाला जमने की गतिविधियां सक्रिय रहीं. पिछले दो महीनों से मौसम आमतौर पर शुष्क बना हुआ था, लेकिन कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कुछ स्थानों पर आंशिक बदलाव देखने को मिला.

नई पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में बदलाव: आईएमडी की मानें तो 31 दिसंबर को उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में एक नया मध्यम श्रेणी का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ. इसका प्रभाव दक्षिणी पंजाब और उत्तरी राजस्थान तक फैलते हुए हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में दिखाई दिया. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी के आने से 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बढ़ गई है.

मौसम में बदलाव और बारिश की संभावना: मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब से सटे हरियाणा के जिलों में तेज से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि मध्यवर्ती हरियाणा और एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ दक्षिणी हिस्सों में बूंदाबांदी की गतिविधि संभावित है. कुछ स्थानों पर तीव्र गति से हवाओं के साथ छिटपुट ओलावृष्टि को नकारा नहीं जा सकता.

कोल्ड वेब और धुंध का प्रकोप: IMD के मुताबिक 2 जनवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ हटने के बाद भी उत्तरी बर्फीली हवाओं के कारण दिन और रात के तापमान में भारी गिरावट बने रहने की संभावना है. इससे शीतलहर, कोल्ड वेब, पाला जमना और कोहरे जैसी घटनाएं जारी रहेंगी.आज भी एनसीआर और हरियाणा के अधिकतर क्षेत्रों में दिन का तापमान सिंगल डिजिट में बना हुआ है.

