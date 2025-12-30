ETV Bharat / state

हरियाणा में ठंड का टॉर्चर, श्रीनगर और शिमला से भी ठंडा रहा हिसार, पारा गिरकर 2.1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा

हरियाणा में पड़ रही श्रीनगर-शिमला से भी ज्यादा ठंड ( ETV Bharat )

हिसार: उत्तर भारत में सर्दी ने अपना प्रचंड असर दिखाया है. हिसार में 13 साल के रिकॉर्ड में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया. शहर में न्यूनतम तापमान केवल 2.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. मंगलवार को भी हिसार में सुबह से ही पूरे शहर में कोहरा और धुंध छाई रही, जिससे वाहन चालकों को आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. हिसार में सबसे ठंडी रातें: हिसार इस सीजन में प्रदेश में सबसे ठंडी रातों का अनुभव कर रहा है. शहर में न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री तक गिर गया है. पिछले 13 सालों में इतनी ठंड यहां नहीं रही. ठंडी हवाओं से लोग कंपकंपा रहे हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड की मार जारी रहेगी. कोहरे ने बढ़ाई परेशानियां: हिसार की सड़कों पर सोमवार को रात के समय भी कोहरा छाया रहा. दृश्यता काफी कम होने के कारण वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतनी पड़ी. न्यूनतम तापमान लगातार जमाव बिंदु के करीब पहुंचने से शहर में ठंडी हवाओं का जोर बना रहा.लोग अलाव और गर्म कपड़ों के सहारे खुद को गर्म रखने में लगे रहे. हिसार में पारा गिरकर 2.1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा (ETV Bharat) शीतलहर का दिखा असर:हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का असर बना हुआ है. सोमवार को अधिकांश जिलों में दिन में धूप नहीं निकली और दोपहर तक कोहरा छाया रहा. कोहरे और शीतलहर के कारण दिन के तापमान में सामान्य से 6.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. 5 जनवरी तक रहेगा ठंड का असर: बदलते मौसम को लेकर मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि, "इस समय हल्की बारिश किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी, लेकिन पांच जनवरी तक फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने की संभावना है. 31 दिसंबर से 5 जनवरी तक प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में ठंड का असर रहेगा."