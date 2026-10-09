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प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं पिता, बेटी ने लाई HCS में पांचवीं रैंक, जानिए हिसार के छवि की सफलता की कहानी

छवि बनीं HCS में पांचवीं टॉपर ( ETV Bharat )

हिसार: हरियाणा सिविल सेवा (HCS) परीक्षा में हिसार की 23 वर्षीय छवि सरदाना ने पांचवां स्थान हासिल किया है. दरअसल, डोगरान मोहल्ला निवासी छवि ने 675 में से 385.80 अंक प्राप्त किए. खास बात यह है कि उन्होंने किसी कोचिंग संस्थान की मदद लिए बिना सेल्फ स्टडी के दम पर यह सफलता हासिल की. वह अपने परिवार की पहली सरकारी अधिकारी बनी हैं. उनकी उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है.

सेल्फ स्टडी से हासिल किया पांचवां स्थान: छवि सरदाना ने HCS परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग के बजाय खुद पढ़ाई करने का रास्ता चुना. उन्होंने नियमित स्टडी और समय के बेहतर प्रबंधन को अपनी तैयारी का आधार बनाया. रोजाना करीब आठ घंटे पढ़ाई करके उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए. उनकी सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं.