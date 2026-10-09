प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं पिता, बेटी ने लाई HCS में पांचवीं रैंक, जानिए हिसार के छवि की सफलता की कहानी
हिसार की छवि सरदाना ने बिना कोचिंग HCS परीक्षा में पांचवां स्थान पाया. रोज आठ घंटे पढ़ाई कर परिवार की पहली सरकारी अधिकारी बनीं.
Published : October 9, 2026 at 12:27 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 12:39 PM IST
हिसार: हरियाणा सिविल सेवा (HCS) परीक्षा में हिसार की 23 वर्षीय छवि सरदाना ने पांचवां स्थान हासिल किया है. दरअसल, डोगरान मोहल्ला निवासी छवि ने 675 में से 385.80 अंक प्राप्त किए. खास बात यह है कि उन्होंने किसी कोचिंग संस्थान की मदद लिए बिना सेल्फ स्टडी के दम पर यह सफलता हासिल की. वह अपने परिवार की पहली सरकारी अधिकारी बनी हैं. उनकी उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है.
सेल्फ स्टडी से हासिल किया पांचवां स्थान: छवि सरदाना ने HCS परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग के बजाय खुद पढ़ाई करने का रास्ता चुना. उन्होंने नियमित स्टडी और समय के बेहतर प्रबंधन को अपनी तैयारी का आधार बनाया. रोजाना करीब आठ घंटे पढ़ाई करके उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए. उनकी सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं.
बीए-एलएलबी की पढ़ाई के साथ शुरू की तैयारी: छवि ने पटियाला से बीए-एलएलबी की पढ़ाई पूरी की है. शुरुआत में उनकी इच्छा अधिवक्ता बनने की थी, लेकिन सिविल सेवा में जाने का सपना भी मन में था. इसी उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी. उन्होंने अपनी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी के बीच संतुलन बनाए रखा. धीरे-धीरे सिविल सेवा में जाने का उनका लक्ष्य मजबूत होता गया और आखिरकार उन्होंने HCS परीक्षा में पांचवां स्थान हासिल कर लिया.
सुबह जल्दी उठकर करती थीं पढ़ाई: छवि ने अपनी तैयारी की दिनचर्या के बारे में बताया कि, "मैं सुबह छह से सात बजे के बीच पढ़ाई शुरू कर देती थीं. इसके बाद दिन का अधिकतर समय परीक्षा की तैयारी में लगाती थीं. मैंने कोचिंग पर निर्भर रहने के बजाय खुद पढ़ाई करने को प्राथमिकता दी. रोजाना करीब आठ घंटे पढ़ाई की और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा."
सोशल मीडिया से दूरी, ChatGPT से ली मदद: परीक्षा की तैयारी के दौरान छवि ने फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों से दूरी बनाए रखी. उनका ध्यान पढ़ाई और परीक्षा से जुड़े विषयों को समझने पर रहा. जरूरत पड़ने पर उन्होंने जानकारी जुटाने और विषयों को समझने के लिए ChatGPT की भी मदद ली. छवि के अनुसार, समय का सही इस्तेमाल और लक्ष्य के प्रति समर्पण सफलता के लिए बेहद जरूरी हैं. उन्होंने अपनी तैयारी में डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल सहायक साधन के रूप में किया.
हजारों अभ्यर्थियों के बीच बनाई जगह: छवि ने बताया कि चयन प्रक्रिया के शुरुआती चरण में करीब 60 हजार अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था. इसके बाद विभिन्न चरणों से गुजरते हुए अभ्यर्थी साक्षात्कार तक पहुंचे. अप्रैल में पहले चरण और जून में दूसरे चरण की परीक्षा आयोजित हुई. इसके बाद 3 से 8 अक्टूबर तक पंचकूला स्थित आयोग कार्यालय में साक्षात्कार हुए. अंतिम परिणाम में छवि ने पांचवां स्थान हासिल किया. इस उपलब्धि ने उनके परिवार का सपना पूरा कर दिया.
UPSC और पंजाब PCS के परिणाम का इंतजार: छवि के पिता चिराग सरदाना की प्रिंटिंग प्रेस की दुकान है, जबकि मां सुमन सरदाना गृहिणी हैं. बेटी की सफलता की खबर मिलते ही परिवार में खुशी छा गई और बधाई देने वालों का तांता लग गया. छवि ने पंजाब सिविल सेवा (PCS) और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा भी दी है, जिनके परिणाम का उन्हें इंतजार है. फिलहाल उनकी प्राथमिकता हरियाणा में मिली जिम्मेदारी निभाना है.
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