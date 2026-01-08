ETV Bharat / state

और बेटी न हो.. ये सोच पिता ने नाम रखा ‘आखिरी’, पर इसी बिटिया ने किया मां-बाप का नाम रोशन, फेंसिंग में जीते हैं कई मेडल

हिसार: हरियाणा की लड़कियां खेलों में लड़कों के बराबर टक्कर दे रही है. चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हर स्तर पर बेटियां बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं. साथ ही देश का नाम रोशन कर रही है. हिसार के सिसाय गांव की बेटी आखिरी इसका जीता जागता उदाहरण है. आखिरी फेंसिंग (तलवारबाजी) में कई मेडल जीत चुकी हैं. वो ओलंपित में गोल्ड मेडल जीतना चाहती है. इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रही है. और बेटी न हो ये सोच पिता ने नाम रखा ‘आखिरी’: आखिरी मान के माता-पिता ने उन्हें इस नाम से बुलाया क्योंकि वह उनके चौथे संतान के रूप में जन्मी थीं. वो और बेटियां नहीं चाहते थे इसलिए उसका नाम आखिरी रखा था. हालांकि आज आखिरी ने खेल के क्षेत्र में अपनी मेहनत और प्रतिभा से साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं. हिसार की बिटिया ने फेंसिंग में जीते कई मेडल (ETV Bharat)