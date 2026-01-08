और बेटी न हो.. ये सोच पिता ने नाम रखा ‘आखिरी’, पर इसी बिटिया ने किया मां-बाप का नाम रोशन, फेंसिंग में जीते हैं कई मेडल
हिसार की आखिरी फेंसिंग में नेशनल लेवल पर कई मेडल जीतकर हरियाणा का नाम रोशन कर चुकी हैं.
हिसार: हरियाणा की लड़कियां खेलों में लड़कों के बराबर टक्कर दे रही है. चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हर स्तर पर बेटियां बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं. साथ ही देश का नाम रोशन कर रही है. हिसार के सिसाय गांव की बेटी आखिरी इसका जीता जागता उदाहरण है. आखिरी फेंसिंग (तलवारबाजी) में कई मेडल जीत चुकी हैं. वो ओलंपित में गोल्ड मेडल जीतना चाहती है. इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रही है.
और बेटी न हो ये सोच पिता ने नाम रखा ‘आखिरी’: आखिरी मान के माता-पिता ने उन्हें इस नाम से बुलाया क्योंकि वह उनके चौथे संतान के रूप में जन्मी थीं. वो और बेटियां नहीं चाहते थे इसलिए उसका नाम आखिरी रखा था. हालांकि आज आखिरी ने खेल के क्षेत्र में अपनी मेहनत और प्रतिभा से साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं.
ओलंपिक में गोल्ड का है सपना: आखिरी ने कहा कि, "हम पांच बहने है. मैं चौथे नंबर में हूं. मेरे परिवार ने सोचा होगा कि मैं आखिरी बेटी हूं, इसके बाद बेटा होगा, इसलिए मेरा नाम आखिरी रखा. लेकिन मेरे बाद एक और बहन है. हम पांच बहनें ही है. पांच साल पहले मैंने फेंसिंग खेल शुरु किया था. मैंने कई राष्ट्रीय स्तर पर मेडल हासिल किए है. मेरा आगे ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करने का लक्ष्य है."
कई मेडल जीत चुकी है आखिरी: वहीं, आखिरी के कोच संदीप ने कहा कि, "आखिरी ने राष्ट्रीय स्तर के खेलों में कई पदक हासिल किए हैं. बेटियों को बेटों के बराबर मौका देना चाहिए. आखिरी पांच बहने है. उसके परिवार ने उसका नाम आखिरी ये सोच कर रखा होगा कि और बेटी पैदा ना हो. आज के समय में बेटियां हर फील्ड में अपना परचम लहरा रही है. आखिरी ने राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल हासिल किए हैं. वो ओलंपिक में गोल्ड लाना चाहती है. इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रही है."
