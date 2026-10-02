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हिसार किसान मेले में छा गया 4 किलो का "बाहुबली" खीरा, डेढ़ किलो का नींबू और मशरूम भी रहा चर्चा में

हिसार: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किसान मेले में इस बार उन्नत खेती के साथ किसानों की अनोखी कृषि उपज भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. मेले में महाराष्ट्र के सोलापुर से पहुंचे किसान दंपती अनिल गवली और उनकी पत्नी जीनल अनिल गवली चार किलो तक के विशाल खीरे और डेढ़ किलो तक के नींबू लेकर पहुंचे. इसके अलावा राजस्थान के किसान राजेश मशरूम की खेती से जुड़ी जानकारी और उत्पाद लेकर पहुंचे, जबकि हिसार निवासी धर्मवीर ने देसी अचार और केंचुआ खाद के उत्पाद प्रदर्शित किए.

चार किलो तक का बाहुबली खीरा: अनिल गवली ने बताया कि, "मेरे खेत में तैयार विशेष किस्म का खीरा बारिश के मौसम में लगाया जाता है. सामान्य आकार से काफी बड़े इस खीरे का वजन करीब तीन से पांच किलो तक पहुंच जाता है. कुछ खीरों का वजन इससे भी अधिक हो सकता है. हमने करीब पांच एकड़ में खेती करते हैं और अलग-अलग फसलों के देशी बीज तैयार करने पर काम कर रहे हैं. हमारे पास बैंगन, मिर्च, केला और अन्य सब्जियों की कई किस्मों के बीज हैं. किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध होने से वे अपनी खेती में अलग-अलग प्रयोग कर सकते हैं."

महाराष्ट्र के किसान दंपती की अनोखी उपज: महाराष्ट्र के सोलापुर से किसान अनिल गवली और उनकी पत्नी जीनल अनिल गवली किसान मेले में अपने खेतों में तैयार की गई अलग-अलग किस्मों की उपज लेकर पहुंचे. उनके स्टॉल पर विशाल आकार के खीरे और बड़े नींबू लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. खास बात यह है कि उनके द्वारा तैयार किए गए खीरे का वजन सामान्य खीरे की तुलना में कई गुना अधिक है.

डेढ़ किलो तक का बड़ा नींबू: मेले में गवली दंपती की ओर से प्रदर्शित बड़े आकार के नींबू भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं. जीनल अनिल गवली ने बताया कि, " हमारे खेत में तैयार नींबू का वजन करीब एक से डेढ़ किलो तक पहुंच जाता है. अलग-अलग फसलों और सब्जियों की गुणवत्ता वाली किस्मों पर लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं. आज किसान को हर चीज के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है. हम अपने खेत में अलग-अलग फसलों के बीज तैयार कर रहे हैं और किसानों तक इन्हें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं.लंबी मिर्च सहित कई तरह की सब्जियों की किस्मों पर भी काम किया गया है. बड़े नींबू की खासियत है कि ये पथरी को ठीक कर सकता है. पहले के समय में लोग इस नींबू का इस्तेमाल पथरी के इलाज के लिए करते थे."

हिसार किसान मेले में डेढ़ किलो का नींबू (ETV Bharat)

मशरूम की खेती भी बनी आकर्षण: वहीं, राजस्थान से पहुंचे किसान राजेश ने मेले में मशरूम की खेती से जुड़े उत्पाद और इसकी तकनीक प्रदर्शित की. उन्होंने कहा कि, "नियंत्रित वातावरण में मशरूम की खेती की जा सकती है और इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन की प्रक्रिया अपनानी जरूरी है. मेले में किसानों ने मशरूम उत्पादन की तकनीक, लागत और बाजार से जुड़ी जानकारी में रुचि दिखाई. मशरूम उत्पादन के लिए किसानों को सही तापमान, नमी और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए. मशरूम की खेती के लिए तकनीक और सही प्रबंधन सबसे जरूरी है. किसान प्रशिक्षण लेकर इसे अतिरिक्त आय के साधन के रूप में अपना सकते हैं."

हिसार किसान मेले में मशरूम (ETV Bharat)

हिसार के धर्मवीर के देसी अचार चर्चा में: हिसार निवासी धर्मवीर ने मेले में आंवले के लड्डू, कीकर की फली का अचार, हल्दी, अदरक और बांस से तैयार अचार सहित कई देसी उत्पाद प्रदर्शित किए. उन्होंने बताया कि, "कीकर की फली को आमतौर पर सब्जी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन हमने इससे अचार तैयार किया है. यह पारंपरिक उत्पादों को नए तरीके से बाजार तक पहुंचाने का प्रयास है. लोगों को अचार बेहद पसंद आ रहे हैं."

हिसार किसान मेले में अचार का स्टॉल (ETV Bharat)

केंचुआ खाद से जैविक खेती को बढ़ावा: वहीं, एक अन्य किसान ने केंचुआ खाद तैयार किया था. वो लंबे समय से केंचुआ खाद तैयार करने का काम भी कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इसे गेहूं सहित विभिन्न फसलों और सब्जियों में इस्तेमाल किया जा सकता है. उनके स्टॉल पर जैविक खाद और देसी खाद्य उत्पादों को लेकर भी किसानों ने जानकारी ली.

हिसार किसान मेले में केंचुआ खाद (ETV Bharat)

किसान मेले में बढ़ी किसानों की भागीदारी: कृषि मेले में हरियाणा के अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र से किसान पहुंचे. अलग-अलग राज्यों के किसानों ने बीज, जैविक खाद, मशरूम, अचार, सब्जियों की विशेष किस्मों और अन्य कृषि उत्पादों का प्रदर्शन किया. विशाल खीरा, बड़े आकार के नींबू और मशरूम से जुड़े स्टॉल मेले में खास आकर्षण बने रहे.

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