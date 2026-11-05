ETV Bharat / state

टीवी पर मनु भाकर को देख जागा जुनून, किसान की बेटी आयुषी ने नेशनल शूटिंग में जीता गोल्ड, 2 लाख में पिता ने दिलाई थी पिस्टल

किसान की बेटी आयुषी ने नेशनल शूटिंग में जीता गोल्ड ( ETV Bharat )

हिसार: कहते हैं कि प्रतिभा किसी बड़े शहर या साधन संपन्न परिवार की मोहताज नहीं होती. मजबूत इरादे और लगातार मेहनत के दम पर गांव की बेटियां भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकती हैं. हिसार जिले के गांव रावलवास खुर्द की 14 वर्षीय आयुषी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इस बात को साबित कर दिया है. किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली आयुषी की उपलब्धि से परिवार, गांव और पूरे जिले में खुशी का माहौल है.

10 मीटर एयर पिस्टल में हासिल किया पहला स्थान: आयुषी ने उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित 35वीं ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने सब-यूथ विमेन व्यक्तिगत वर्ग की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 375.8 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. 23 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के त्रिशूल शूटिंग रेंज में आयोजित प्रतियोगिता में देशभर के निशानेबाजों ने हिस्सा लिया था.