मेरठ में हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने जताया जान का खतरा, बोले- परेशान किया तो कर लूंगा धर्म परिवर्तन
सचिन सिरोही ने कहा, मेरी हत्या होती है, तो स्थानीय थाना प्रभारी से लेकर मंडल के बड़े अधिकारी तक सभी जिम्मेदार होंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 8:51 PM IST
मेरठ : हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि उनकी हत्या कराई जा सकती है. अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए जिम्मेदार मेरठ के अधिकारी होंगे. ज्यादा परेशान किया तो परिवार के साथ पलायन करेंगे और मजबूरन धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं.
केसरगंज मस्जिद विवाद मामले में सोशल मीडिया पर एक कथित भड़काऊ और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाली वीडियो वायरल करने के आरोप में हिंदूवादी नेता के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. जिसके बाद गुरुवार को सचिन सिरोही ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा और परेशान किए जाने की बात कही.
ये है मामला : दरअसल, केसरगंज मस्जिद के बाहर हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया था. एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी. हिंदूवादी नेता पिंकी चौधरी को नजरबंद किया गया था. इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने कहा था कि अगर हिंदू कहीं जाकर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता, तो मुसलमानों को भी दूसरी जगह पर जाकर नमाज पढ़ने पर रोक होनी चाहिए.
प्रकरण से कोई लेना देना नहीं : उन्होंने कहा कि मैं हिन्दुओं की आवाज उठाता हूं, बस मेरा यही कसूर है. जिस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है, उस पूरे प्रकरण से मेरा कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने कहा कि मुझ पर दसवीं बार मुकदमा दर्ज किया गया है. अगर मेरी हत्या होती है, तो इसके लिए स्थानीय थाना प्रभारी से लेकर और मंडल के बड़े अधिकारी तक सभी जिम्मेदार होंगे.
पहले भी मिल चुकी है धमकी : उन्होंने कहा कि अब से पहले भी सिर तन से जुदा करने की धमकी मिल चुकी है. पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से जो धमकी दी गई थी, पुलिस उसका पता नहीं लगा पायी है. एक बार ओवैसी के बयान पर उनका पुतला फूंका था, तब मुझे जेल भेज दिया गया था और एक बार जब ममता बनर्जी के बयान का विरोध किया था, तब जेल भेजा गया था. जब भी मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं तो सबसे पहले मुझे नजर बंद किया जाता है.
मेरा किया जा रहा उत्पीड़न : हिंदूवादी नेता सचिन सोरोही ने आरोप लगाया कि उनका कुछ लोगों के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है. दरअसल, सिविल लाइन थाने में सचिन सिरोही के खिलाफ दरोगा जितेंद्र के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है. इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी को भी संम्प्रदायिक माहौल खराब करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.
मुझे किया जा रहा टारगेट : सचिन सिरोही ने आरोप लगाया कि बिना किसी दोष के उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. मैं किसी मुकदमे से नहीं डरता, पहले भी 9 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन इस मामले में मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए एक बार कोशिश करुंगा. पहले भी कई बार मिल चुका हूं. मुझे आश्वासन भी मिला था कि मेरे साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के इशारे पर टारगेट किया जा रह है.
सरकार को पड़ेगी महंगी : सचिन सिरोही ने आजाद समाज पार्टी के नेता बदर अली, AIMIM नेता इमरान अंसारी और बसपा नेता राशिद अखलाक पर आरोप लगाया कि जिन लोगों ने केसरगंज मस्जिद प्रकरण में धारा 144 के बावजूद भीड़ एकत्र किया, विवादित बयान दिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. जबकि मुझे निशाना बनाया जा रहा है. योगी राज में हिन्दुओं की बात रखने वाले नेता पर कार्रवाई सरकार को महंगी पड़ सकती है.
बसपा नेता हाजी शाहिद अख़लाक बोले- पुलिस ने सही किया : सचिन सिरोही पर मुकदमा दर्ज किये जाने के बाद बसपा नेता हाजी राशिद अखलाक ने इस कार्रवाई के लिए पुलिस की सराहना की है. सियासी परिवार से ताल्लुक रखने वाले हाजी राशिद अख़लाक ने कहा कि सचिन सिरोही के खिलाफ पुलिस के द्वारा एफआईआर करना पुलिस का उचित कदम है. पूर्व सांसद और पूर्व मेयर के भाई बसपा नेता हाजी राशिद अखलाक ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया था.
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