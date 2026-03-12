हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एथनॉल प्लांट में GM और AGM की गोली मारकर हत्या, आरोपी पूर्व कर्मचारी गिरफ्तार
सैजनी में HPCL के एथेनॉल प्लांट में नोएडा निवासी सुधीर गुप्ता प्लांट के जनरल मैनेजर और बरेली के हर्षित मिश्रा असिस्टेंट जनरल मैनेजर तैनात थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 10:14 PM IST
बदायूं: बदायूं में एचपीसीएल (Hindustan Petroleum Corporation Limited) के एथेनॉल प्लांट में आरोपी अजय प्रताप सिंह उर्फ रामू ने जनरल मैनेजर सुधीर कुमार गुप्ता को गोली मार दी. एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि फायरिंग में उनकी मौत हो गई. बीच-बचाव करने पहुंचे असिस्टेंट जनरल मैनेजर हर्षित मिश्रा पर भी फायरिंग की और उनकी भी मौत हो गई.
HPCL प्लांट में अंधाधुंध फायरिंग: एचपीसीएल प्लांट से नौकरी से निकाले गए पूर्व कर्मचारी अजय प्रताप ने गुरुवार को एक मीटिंग के दौरान जबरदस्ती घुसकर ताबड़तोड़ गोलीबारी की. इस हमले में कंपनी के मुख्य प्रबंधक सुधीर गुप्ता और प्रबंधक हर्षित मिश्रा को गोलियां लगीं, जिससे उनकी दुखद मृत्यु हो गई. आरोपी अजय प्रताप उसी सेंजनी गांव का निवासी है जहाँ यह बायोगैस प्लांट स्थित है. पुलिस के अनुसार, वह प्लांट में अक्सर दबंगई किया करता था जिसके चलते उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं.
पुलिस की लापरवाही आयी सामने: इस वारदात के बाद एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि जनरल मैनेजर सुधीर गुप्ता ने पहले ही आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. विगत 4 फरवरी 2026 को मूसाझाग थाने में दर्ज एफआईआर में सुधीर गुप्ता ने अजय प्रताप से अपनी जान को खतरा बताया था. उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि यदि उनके साथ कोई अनहोनी होती है, तो उसका जिम्मेदार केवल अजय प्रताप होगा. यदि समय रहते पुलिस ने उस शिकायत पर ठोस कार्रवाई की होती, तो शायद आज दो निर्दोष अधिकारियों की जान बच सकती थी.
सीएम योगी ने प्लांट का उद्घाटन किया था: दातागंज क्षेत्र में एचपीसीएल का यह बायो गैस प्लांट बड़ी कोशिशों के बाद क्षेत्र के विकास और रोजगार सृजन के उद्देश्य से लगाया गया था. खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्लांट का उद्घाटन किया था, जिससे सेंजनी क्षेत्र को नई पहचान मिली थी. हालांकि, धीरे-धीरे स्थानीय श्रमिकों के हस्तक्षेप और विवादों के कारण प्लांट की व्यवस्था प्रभावित होने लगी थी. आरोपी अजय प्रताप यहाँ आउटसोर्सिंग कर्मचारी के रूप में कार्यरत था, लेकिन उसके हिंसक व्यवहार के कारण उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था.
प्रतिशोध में दो अधिकारियों की हत्या: जनरल मैनेजर सुधीर गुप्ता (58) बरेली के निवासी थे, जबकि असिस्टेंट जनरल मैनेजर हर्षित मिश्रा (34) पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र के रहने वाले थे. दोनों ही अधिकारियों को गंभीर हालत में सीएचसी दातागंज ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा और डीआईजी अजय कुमार साहनी ने मौके पर पहुँचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. जिलाधिकारी अवनीश राय और एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह भी मौके पर मौजूद रहे.
आरोपी अजय प्रताप गिरफ्तार: एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी अजय प्रताप को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम विधिक कारर्रवाई की जा रही है. आला अधिकारियों ने अधीनस्थ कर्मचारियों को इस मामले के शीघ्र और निष्पक्ष अनावरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं. फिलहाल प्लांट परिसर में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और जांच जारी है.
