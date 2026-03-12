ETV Bharat / state

हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एथनॉल प्लांट में GM और AGM की गोली मारकर हत्या, आरोपी पूर्व कर्मचारी गिरफ्तार

पुलिस की लापरवाही उजागर हुई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बदायूं: बदायूं में एचपीसीएल (Hindustan Petroleum Corporation Limited) के एथेनॉल प्लांट में आरोपी अजय प्रताप सिंह उर्फ रामू ने जनरल मैनेजर सुधीर कुमार गुप्ता को गोली मार दी. एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि फायरिंग में उनकी मौत हो गई. बीच-बचाव करने पहुंचे असिस्टेंट जनरल मैनेजर हर्षित मिश्रा पर भी फायरिंग की और उनकी भी मौत हो गई. HPCL प्लांट में अंधाधुंध फायरिंग: एचपीसीएल प्लांट से नौकरी से निकाले गए पूर्व कर्मचारी अजय प्रताप ने गुरुवार को एक मीटिंग के दौरान जबरदस्ती घुसकर ताबड़तोड़ गोलीबारी की. इस हमले में कंपनी के मुख्य प्रबंधक सुधीर गुप्ता और प्रबंधक हर्षित मिश्रा को गोलियां लगीं, जिससे उनकी दुखद मृत्यु हो गई. आरोपी अजय प्रताप उसी सेंजनी गांव का निवासी है जहाँ यह बायोगैस प्लांट स्थित है. पुलिस के अनुसार, वह प्लांट में अक्सर दबंगई किया करता था जिसके चलते उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं. मौके पर जांच करते पुलिस अधिकारी. (Photo Credit: ETV Bharat) पुलिस की लापरवाही आयी सामने: इस वारदात के बाद एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि जनरल मैनेजर सुधीर गुप्ता ने पहले ही आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. विगत 4 फरवरी 2026 को मूसाझाग थाने में दर्ज एफआईआर में सुधीर गुप्ता ने अजय प्रताप से अपनी जान को खतरा बताया था. उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि यदि उनके साथ कोई अनहोनी होती है, तो उसका जिम्मेदार केवल अजय प्रताप होगा. यदि समय रहते पुलिस ने उस शिकायत पर ठोस कार्रवाई की होती, तो शायद आज दो निर्दोष अधिकारियों की जान बच सकती थी.