हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का देहरादून में भव्य स्वागत, विकास त्यागी को मिली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी
आगामी लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में हिंदू युवा वाहिनी भी उतर गई है और सनातनी सरकार बनाने का दावा कर रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 1, 2026 at 11:03 AM IST
देहरादून: हिंदू युवा वाहिनी (एचवाईवी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम राठौर देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया. साथ ही विकास त्यागी को विधिवत रूप से हिंदू युवा वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया. शीर्ष नेतृत्व ने उनकी सक्रियता को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है. इस मौके पर विक्रम राठौर ने कहा कि उत्तराखंड में पार्टी काफी समय से कार्य करती आ रही है. यहां अवैध मजारों के मुद्दे को उठाने का काम पार्टी ने बखूबी किया है. लेकिन आगामी चुनाव और महाकुंभ को देखते हुए उत्तराखंड में युवा वाहिनी की टीम को मजबूत बनाना है. यही कारण है कि उत्तराखंड में युवा वाहिनी अपनी शक्ति बढ़ाने का काम कर रही है.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को आज हम हिंदू हृदय सम्राट कह सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पदचिन्हों पर चल रहे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को सनातनी बताते हुए कहा कि समूची हिंदू युवा वाहिनी उनके साथ खड़ी रही है और भविष्य में भी उनके समर्थन में खड़ी रहेगी. उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव को देखते हुए विकास त्यागी को उत्तराखंड कि हिंदू युवा वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो राम का है, हम उसके साथ हैं.
उत्तराखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में हम प्रदेश में सनातनी सरकार को लाएंगे. उन्होंने इस दौरान एक सवाल के जवाब में वाहिनी की ओर से तुष्टिकरण की राजनीति किए जाने से इनकार करते हुए कहा कि विपक्ष हिंदुत्व की बात बोलने पर तुष्टिकरण का आरोप लगाती है. उनका कहना है कि बंगाल में हिंदुओं के ऊपर हिंसा होती रही, ऐसे में हमने उनकी सुरक्षा के लिए सनातनी सरकार लाने का प्रण लिया है. हम उसी को सरकार में लायेंगे जो सनातन धर्म की बात करेगा. इधर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर संगठन का विस्तार और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे. उनकी प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होने से कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ उन्हें शुभकामनाएं भी दी है.
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