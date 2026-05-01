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हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का देहरादून में भव्य स्वागत, विकास त्यागी को मिली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी

देहरादून: हिंदू युवा वाहिनी (एचवाईवी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम राठौर देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया. साथ ही विकास त्यागी को विधिवत रूप से हिंदू युवा वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया. शीर्ष नेतृत्व ने उनकी सक्रियता को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है. इस मौके पर विक्रम राठौर ने कहा कि उत्तराखंड में पार्टी काफी समय से कार्य करती आ रही है. यहां अवैध मजारों के मुद्दे को उठाने का काम पार्टी ने बखूबी किया है. लेकिन आगामी चुनाव और महाकुंभ को देखते हुए उत्तराखंड में युवा वाहिनी की टीम को मजबूत बनाना है. यही कारण है कि उत्तराखंड में युवा वाहिनी अपनी शक्ति बढ़ाने का काम कर रही है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को आज हम हिंदू हृदय सम्राट कह सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पदचिन्हों पर चल रहे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को सनातनी बताते हुए कहा कि समूची हिंदू युवा वाहिनी उनके साथ खड़ी रही है और भविष्य में भी उनके समर्थन में खड़ी रहेगी. उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव को देखते हुए विकास त्यागी को उत्तराखंड कि हिंदू युवा वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो राम का है, हम उसके साथ हैं.