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लखनऊ में हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी की हत्या, छोटी नहर के पास मिला शव, ड्राइवर समेत तीन हिरासत में

धीरेंद्र मूल रूप से उन्नाव के रहने वाले थे और वर्तमान में पीजीआई क्षेत्र में रहते थे. वह हिंदू युवा वाहिनी में लखनऊ मंडल प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उन्नाव में जमीन को लेकर चल रहे विवाद के चलते धीरेंद्र की हत्या किए जाने की आशंका है. हालांकि पुलिस अभी मामले की सभी कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है.

लखनऊ : हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी धीरेंद्र प्रताप सिंह की हत्या कर दी गई है. रविवार शाम दुबग्गा थाना क्षेत्र के सराय प्रेम राजनगर स्थित छोटी नहर के पास धीरेंद्र का शव बरामद हुआ है. शव औंधे मुंह पड़ा हुआ था, मौके से उनकी गाड़ी भी बरामद की गई है. पुलिस ने मामले में धीरेंद्र के ड्राइवर समेत तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

अपहरण की शिकायत के बाद मिला शव : धीरेंद्र की पत्नी ममता ने पिछले दिनों पुलिस को तहरीर देकर पति के अपहरण की शिकायत की थी. पत्नी ने आरोप लगाया था कि धीरेंद्र के ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनका अपहरण किया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. रविवार शाम सराय प्रेम राजनगर स्थित छोटी नहर के पास राहगीरों ने एक व्यक्ति का शव औंधे मुंह पड़ा देखा.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया. मृतक की पहचान तत्काल नहीं हो सकी. इसके बाद पुलिस ने शव का फोटो लेकर उसे पुलिस के विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुपों में साझा किया. फोटो के आधार पर सुशांत गोल्फ सिटी थाना पुलिस ने शव की पहचान धीरेंद्र के रूप में की. इसके बाद पुलिस ने उनके परिजनों को सूचना दी. घटनास्थल के पास से धीरेंद्र की गाड़ी भी बरामद हुई है.

छह टीमें जांच में जुटीं : डीसीपी साउथ मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि धीरेंद्र की पत्नी की ओर से उनके अपहरण की शिकायत की गई थी. इस मामले के अनावरण के लिए पुलिस की छह टीमें लगाई गई हैं. सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है. ड्राइवर समेत दो अन्य संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. मौके से धीरेंद्र का शव और उनकी गाड़ी बरामद हुई है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर हत्या की वजह और वारदात में शामिल लोगों की भूमिका स्पष्ट होगी.

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