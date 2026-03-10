ETV Bharat / state

मौलाना का सर कलम करने वाले को मिलेगा 21 लाख; हिंदू युवा वाहिनी ने घोष‍ित क‍िया इनाम

रायबरेली: बिहार में आयोजित धार्मिक सभा में मौलाना अब्दुल सलीम द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी से यूपी में उबाल आ गया है. प्रदेश भर में हिंदूवादी संगठनों में इसको लेकर आक्रोश देखा जा रहा है. इसी कड़ी में मंगलवार को रायबरेली में हिंदूवादी नेता ने मौलाना का सिर कलम करने वाले को 21 लाख का इनाम देने की घोषणा की है.

21 लाख रुपये का इनाम: सलोन में तहसील चौराहे पर हिंदूवादी संगठनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है. प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने को लेकर मौलाना सलीम का पुतला फूंका और मुर्दाबाद के नारे लगाए. यहां हिंदू युवा वाहिनी के निवर्तमान जिला संयोजक जितेंद्र सिंह ने कहा, मौलाना अब्दुल्ला सलीम का सिर कलम करने वाले को हिंदू युवा वाहिनी पूरे प्रदेश परिवार की तरफ से 21 लाख रुपये का इनाम देगी. इस दौरान मौलाना सलीम का पुतला भी फूंका गया.