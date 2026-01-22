ETV Bharat / state

22 साल पहले प्रियंका सिंह धर्म परिवर्तन करके बनी थीं आलिया बानों; शौहर पर उत्पीड़न का आरोप, FIR दर्ज

लखनऊ: मड़ियांव थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर प्यार के नाम पर धोखा देने और 22 साल तक प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. ग्वालियर की रहने वाली प्रियंका सिंह ने साल 2003 में मोहम्मद फैज वारसी से मोहब्बत के बाद धर्म परिवर्तन किया और आलिया बानो बनकर निकाह किया था.

मड़ियांव इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया. उसकी मेहनत की कमाई छीन ली गई और अब उसे उसके दो नाबालिग बच्चों से अलग कर घर से बेदखल कर दिया गया है. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. बच्चों की तलाश के साथ मामले की विधिक जांच शुरू कर दी है.

कॉलेज से शुरू हुई थी कहानी: ​मूल रूप से ग्वालियर निवासी पीड़िता के अनुसार, साल 2002 में जब वह लखनऊ के करामत डिग्री कॉलेज से बीए कर रही थी, तब उसकी मुलाकात मोहम्मद फैज वारसी से हुई. दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और फैज के कहने पर उसने 6 जून 2003 को इस्लाम धर्म अपनाकर निकाह कर लिया. ​पीड़िता का आरोप है कि निकाह के तुरंत बाद उसके असली पहचान पत्र और शैक्षिक दस्तावेज छीन लिए गए.

कमरे में बंद करके टॉर्चर करने का आरोप: मड़ियांव इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि महिला ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी, इसलिए मजबूरी में सब सहती रही. शादी के कुछ समय बाद ही पति और ससुराल वालों ने छोटी-छोटी बातों पर मारपीट शुरू कर दी. साल 2022 में पति ने उस पर काम करने का दबाव बनाया. उसने इवेंट प्लानर का काम शुरू किया, लेकिन पति उसकी सारी कमाई भी छीन लेता था. विरोध करने पर उसे रात-रात भर अंधेरे कमरे में बंद रखा जाता और सोने नहीं दिया जाता था.