ETV Bharat / state

22 साल पहले प्रियंका सिंह धर्म परिवर्तन करके बनी थीं आलिया बानों; शौहर पर उत्पीड़न का आरोप, FIR दर्ज

मड़ियांव इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया, महिला की तहरीर के आधार पर पति फैज वारसी और ससुराल पक्ष के खिलाफ FIR दर्ज की गयी है.

Photo Credit: ETV Bharat
पुलिस ने बच्चों की तलाश शुरू की. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 9:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: मड़ियांव थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर प्यार के नाम पर धोखा देने और 22 साल तक प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. ग्वालियर की रहने वाली प्रियंका सिंह ने साल 2003 में मोहम्मद फैज वारसी से मोहब्बत के बाद धर्म परिवर्तन किया और आलिया बानो बनकर निकाह किया था.

मड़ियांव इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया. उसकी मेहनत की कमाई छीन ली गई और अब उसे उसके दो नाबालिग बच्चों से अलग कर घर से बेदखल कर दिया गया है. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. बच्चों की तलाश के साथ मामले की विधिक जांच शुरू कर दी है.

कॉलेज से शुरू हुई थी कहानी: ​मूल रूप से ग्वालियर निवासी पीड़िता के अनुसार, साल 2002 में जब वह लखनऊ के करामत डिग्री कॉलेज से बीए कर रही थी, तब उसकी मुलाकात मोहम्मद फैज वारसी से हुई. दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और फैज के कहने पर उसने 6 जून 2003 को इस्लाम धर्म अपनाकर निकाह कर लिया. ​पीड़िता का आरोप है कि निकाह के तुरंत बाद उसके असली पहचान पत्र और शैक्षिक दस्तावेज छीन लिए गए.

कमरे में बंद करके टॉर्चर करने का आरोप: मड़ियांव इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि महिला ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी, इसलिए मजबूरी में सब सहती रही. शादी के कुछ समय बाद ही पति और ससुराल वालों ने छोटी-छोटी बातों पर मारपीट शुरू कर दी. साल 2022 में पति ने उस पर काम करने का दबाव बनाया. उसने इवेंट प्लानर का काम शुरू किया, लेकिन पति उसकी सारी कमाई भी छीन लेता था. विरोध करने पर उसे रात-रात भर अंधेरे कमरे में बंद रखा जाता और सोने नहीं दिया जाता था.

बच्चों को छिपाया, घर से निकाला: ​पीड़िता ने बताया कि उसके दो नाबालिग बेटे हैं, जिनसे उसे मिलने नहीं दिया जा रहा है. 28 मई 2025 को मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया और तब से वह डर के साए में छिपकर रह रही है. आरोपियों ने बच्चों को कहीं अज्ञात स्थान पर छिपा दिया है और पीड़िता को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं.​

मड़ियांव इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर पति फैज वारसी और ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस बच्चों की तलाश और मामले की विधिक जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें- साली से बदसलूकी; लखनऊ में युवक ने मौसेरे भाई को उतारा मौत के घाट, ऐसे खुला राज

TAGGED:

ALLEGED HARASSMENT IN LUCKNOW
MADIYANV INSPECTOR SHIVANAND MISHRA
FIR AGAINST MUSLIM HUSBAND
PRIYANKA SINGH ALIYA BANO
FIR AGAINST HUSBAND IN LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.