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कानपुर में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला का आयोजन, 200 से अधिक हिंदू संगठन हुए शामिल

कानपुर में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला का आयोजन ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर: जनपद में बेनाझाबर के बृजेन्द्र स्वरूप पार्क में पांच दिवसीय हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले की शुरुआत गुरूवार से हो गई है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा संस्कार जागरण अभियान के तहत लगा यह मेला 30 नवंबर की शाम 4 बजे तक चलेगा. बिना भेदभाव के समाज को जोड़ने वाले इस आयोजन में 10 से 12 लाख लोगों के आने की उम्मीद है.

मेले में आकर्षण का केंद्र कृत्रिम गंगा की धारा और दादी-नानी का घर है. गंगा की धारा से सफाई और जीवन का महत्व बताने की कोशिश की गई है, जबकि दादी-नानी के घर से पंचतंत्र की कहानिया और बच्चों के संस्कार के संदेश दिए गए हैं.