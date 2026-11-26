कानपुर में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला का आयोजन, 200 से अधिक हिंदू संगठन हुए शामिल
मेले में सेवा, समर्पण, अध्यात्म, संस्कृति, सनातन को दिया जा रहा बढ़ावा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 8:41 PM IST
कानपुर: जनपद में बेनाझाबर के बृजेन्द्र स्वरूप पार्क में पांच दिवसीय हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले की शुरुआत गुरूवार से हो गई है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा संस्कार जागरण अभियान के तहत लगा यह मेला 30 नवंबर की शाम 4 बजे तक चलेगा. बिना भेदभाव के समाज को जोड़ने वाले इस आयोजन में 10 से 12 लाख लोगों के आने की उम्मीद है.
मेले में आकर्षण का केंद्र कृत्रिम गंगा की धारा और दादी-नानी का घर है. गंगा की धारा से सफाई और जीवन का महत्व बताने की कोशिश की गई है, जबकि दादी-नानी के घर से पंचतंत्र की कहानिया और बच्चों के संस्कार के संदेश दिए गए हैं.
क्षेत्रीय संयोजक अमरनाथ गीतानुरागी ने बताया कि यह मंच गुमनाम समाजसेवियों लिए सजाया गया है. उन्होंने कहा कि गर्मी, सूखती नदिया, दरकते पहाड़ों और बाढ़ जैसी समस्याओं का हल भारतीय संस्कृति में है. मेले के आज पहले दिन प्रकृति वंदन भी हुआ और शाम 4 बजे आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल ने 200 सेवा स्टॉलों का उद्घाटन किया, जिनमें कानपुर, जयपुर, दिल्ली और इंदौर की संस्थाओं व सेवा भारती के 400 से ज्यादा कार्य देखने को मिलेंगे.
28 नवंबर को सुबह 10 बजे शिक्षक सम्मान में डॉ. सुधांशु त्रिवेदी, मुकुल कानिटकर और संत शामिल होंगे. 29 नवंबर को हनुमानंस की प्रस्तुति होगी और 30 नवंबर को सुबह 10 बजे परमवीर चक्र वंदन को स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज संबोधित करेंगे। आयोजकों के अनुसार यह किसी एक दल का न होकर यह पूरे समाज का उत्सव है। साल 2009 में चेन्नई से शुरू यह अभियान 15 राज्यों में 36 मेले कर चुका है.
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