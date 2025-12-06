ETV Bharat / state

'जब बाबरी नहीं रही, तो बाबर रोड क्यों?' बाबर रोड के साइन बोर्ड पर लिखा अयोध्या मार्ग, हिंदू सेना ने NDMC से की ये मांग

हिंदू सेना अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा यह हमारी पुरानी मांग, एमडीएमसी को कई बार लिखा है पत्र, नहीं हो रही सुनवाई.

बाबर रोड के साइन बोर्ड पर लिखा अयोध्या मार्ग,नाम बदलने की मांग
बाबर रोड के साइन बोर्ड पर लिखा अयोध्या मार्ग,नाम बदलने की मांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 6, 2025 at 11:56 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बंगाली मार्केट स्थित बाबर रोड का नाम बदलने का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है. शनिवार सुबह हिंदू सेना ने दिल्ली के बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग रखने की मांग की है. हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में आज बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग रखने की मांग करते हुए पोस्टर लगाए.

हिंदू सेना ने की बाबर रोड का नाम बदलने की मांग : हिंदू सेना का कहना है कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) को नाम बदलने के लिए लिखे गए पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इसलिए ये कदम उठाना पड़ा है. वहीं, एनडीएमसी की ओर से फिलहाल लगे हुए पोस्टर्स को हटा दिया गया है. बता दें कि इससे पहले भी हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने 20 जनवरी 2024 को बाबर रोड के साइन बोर्ड पर अयोध्या मार्ग लिख दिया था. इसके बाद आनन फानन में एनडीएमसी ने उसको हटाया था.

बाबर रोड का नाम बदलने की मांग हम लंबे समय से कर रहे -विष्णु गुप्ता (ETV Bharat)

बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग रखने की मांग : उल्लेखनीय है कि हिंदू सेना बाबर रोड का नाम बदलने की मांग लंबे समय से कर रही है. हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा कि बाबर रोड का नाम बदला जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत देश महापुरुषों भगवान राम, कृष्ण, वाल्मीकि और गुरु रविदास का देश है. उन्होंने कहा राम का मंदिर बन चुका है, जब बाबर की बाबरी नहीं रही तो दिल्ली में बाबर रोड का क्या मतलब है. विष्णु गुप्ता ने कहा कि हम कई बार एनडीएमसी को नाम बदलने के लिए पत्र दे चुके हैं, लेकिन हमारी मांग पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है. इसलिए हमें बार-बार यह कदम उठाना पड़ता है ताकि एनडीएमसी बाबर रोड का नाम बदले.

23 फरवरी 2025 को नाम बदलने को लेकर हुआ था बवाल : गौरतलब है कि इससे पहले 23 फरवरी 2025 को भी छावा मूवी देखने के बाद कुछ लोगों ने राजधानी दिल्ली में बवाल किया था. इन लोगों ने अकबर रोड , बाबर रोड, हुमायूं रोड का नाम बदलने की मांग की थी. साथ ही इन्होंने तोड़फोड़ भी की थी और मांग की थी कि इन सड़कों के नाम को हटाया जाए. ये नाम हमारे ऊपर कलंक जैसे हैं. इन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ बहुत गलत किया. इसलिए इन सड़कों के नाम भारतीय महापुरुषों के नाम पर रखे जाने चाहिए.

