संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने किया शस्त्र पूजन, जुमे की नमाज से पहले प्रशासन को दी बड़ी चेतावनी

शिमला: राजधानी शिमला के संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने गुरुवार को शस्त्र पूजन का आयोजन किया. हिंदू समिति ने अनशन के 10वें दिन शस्त्र पूजन के साथ जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे छल करने की कोशिश न करें. संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा है कि शस्त्र पूजन का उद्देश्य सनातन जागरण के संदेश को फैलाना है, न कि किसी को आहत करना. उन्होंने कहा कि शुक्रवार के दिन बाहरी लोग आकर क्षेत्र में शांति भंग करने की कोशिश करते हैं.

संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने किया शस्त्र पूजन

हिंदू संघर्ष समिति का आरोप है कि, सरकार अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संरक्षण देने का काम कर रही है. समिति को 29 नवंबर की प्रस्तावित बैठक से सकारात्मक उम्मीद है, लेकिन सनातन समाज शस्त्र उठाने से पीछे नहीं हटेगा. हिंदू संघर्ष समिति के नेता विजय शर्मा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि वे शुक्रवार को संजौली मस्जिद में नमाज़ नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा है कि वे उकसाने का काम न करें और शांति बनाए रखें.