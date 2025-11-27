ETV Bharat / state

संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने किया शस्त्र पूजन, जुमे की नमाज से पहले प्रशासन को दी बड़ी चेतावनी

शुक्रवार की नमाज से पहले एक बार शिमला के संजौली में हिंदू संगठनों प्रशासन को क्यों चेतावनी दी है?

Weapon Worship in Sanjauli
संजौली में शस्त्र पूजन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 9:53 PM IST

शिमला: राजधानी शिमला के संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने गुरुवार को शस्त्र पूजन का आयोजन किया. हिंदू समिति ने अनशन के 10वें दिन शस्त्र पूजन के साथ जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे छल करने की कोशिश न करें. संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा है कि शस्त्र पूजन का उद्देश्य सनातन जागरण के संदेश को फैलाना है, न कि किसी को आहत करना. उन्होंने कहा कि शुक्रवार के दिन बाहरी लोग आकर क्षेत्र में शांति भंग करने की कोशिश करते हैं.

संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने किया शस्त्र पूजन

हिंदू संघर्ष समिति का आरोप है कि, सरकार अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संरक्षण देने का काम कर रही है. समिति को 29 नवंबर की प्रस्तावित बैठक से सकारात्मक उम्मीद है, लेकिन सनातन समाज शस्त्र उठाने से पीछे नहीं हटेगा. हिंदू संघर्ष समिति के नेता विजय शर्मा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि वे शुक्रवार को संजौली मस्जिद में नमाज़ नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा है कि वे उकसाने का काम न करें और शांति बनाए रखें.

संजौली मस्जिद में न हो शुक्रवार की नमाज़: हिंदू संघर्ष समिति

वहीं, हिंदू नेता मदन ठाकुर ने कहा है कि, "लोग अपने बचाव के लिए सतर्क रहें. मुस्लिम समुदाय के लोग माताओं-बहनों को छेड़ते हैं और बातचीत के बाद भी प्रशासन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रहा है. 29 नवंबर की बैठक में अगर सकारात्मक परिणाम नहीं मिले, तो आंदोलन और भी ज़्यादा तेज होगा. हिंदू समाज कोर्ट के आदेशों को लागू करने की मांग कर रहा है. मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे संजौली मस्जिद के अलावा अपने घर या अन्य मस्जिद में नमाज़ अदा करें."

जानिए क्या है पूरा विवाद?

संजौली मस्जिद विवाद पिछले साल यानी अगस्त 2024 को उस वक्त शुरू हुआ, जब 30 अगस्त को एक स्थानीय कारोबारी के साथ मारपीट की गई. कारोबारी से मारपीट के आरोप मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों पर लगे. आरोप था कि ये युवक मारपीट करने के बाद इसी मस्जिद में छिपे थे. जिसके बाद लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया. इसके बाद खुलासा हुआ कि मस्जिद अवैध रूप से बनी है. 4 सितंबर 2024 को कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि, जिस जमीन पर मस्जिद बनी है, उसका मालिकाना हक सरकार के पास है.

इसके बाद हिंदू संगठनों ने विवादित मस्जिद को गिराने की मांग की. मामला एमसी कमिश्नर कोर्ट शिमला में पहुंचा. वहीं, 11 सितंबर 2024 को हिंदू संगठनों ने बड़ी संख्या में संजौली पहुंचकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था. 5 अक्टूबर 2024 को एमसी कमिश्नर कोर्ट ने 5 मंजिल में से 3 अवैध मंजिलों को गिराने का आदेश जारी किया. 30 अक्टूबर 2024 को ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला अदालत में अपील दाखिल की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. वहीं, 5 मई 2025 को एमसी कमिश्नर ने निचले दो फ्लोर को भी गिराने का आदेश दिया.

