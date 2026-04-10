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राम मंदिर हॉल निकाह विवाद: 'कांग्रेस की राह पर BJP, मुस्लिम वोटों के चक्कर में खो देगी हिंदू वोट'

हिंदू संघर्ष समिति नेता मदन ठाकुर ने कहा कि नमाज सड़कों पर और कार्यक्रम हिंदू मंदिरों में किए जा रहे हैं, तो फिर मस्जिदें किस लिए बनाई जा रही हैं. उन्होंने बिलासपुर कांड और मनोहर हत्याकांड पर मौन रहने वालों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे लोगों को भाईचारा दिख रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में अतिक्रमण हो रहा है और हिमाचल को कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है. बच्चों के भविष्य और सनातन की रक्षा के लिए हिंदू संघर्ष समिति संघर्ष कर रही है. उन्होंने कहा कि इस मामले में वे कोर्ट जाएंगे और सूद सभा को आगे से ऐसे कार्यक्रम न करवाने की चेतावनी दी गई है.

हिंदू संघर्ष समिति नेता विजय शर्मा ने कहा कि किसी भी मुस्लिम को होटल या दुकानों से बाहर नहीं निकाला गया और हिंदू समाज केवल अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए आवाज उठा रहा है. उन्होंने कहा कि आज हिंदू समाज के लोगों को प्रशासन से ज्यादा हिंदू संघर्ष समिति पर विश्वास है. राम मंदिर में विवाह कार्यक्रम को इस आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता कि पहले भी ऐसे कार्यक्रम होते रहे हैं. विजय शर्मा ने हिंदू विचारक सीताराम गोयल को याद करते हुए कहा कि भाजपा नई कांग्रेस और कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बन रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए जातिवाद और मजहब की राजनीति कर रही हैं.

"हिंदू संघर्ष समिति को किसी बेटी के विवाह से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह कार्यक्रम शुद्ध तौर पर सांस्कृतिक अतिक्रमण का प्रयास है. विजय शर्मा ने कहा कि समिति किसी विवाह या किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि हिंदू अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है. मामला सार्वजनिक होने के बाद कार्यक्रम बदला गया और निकाह की रस्में मस्जिद में कर दी गई." - विजय शर्मा, नेता, हिंदू संघर्ष समिति

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में राम मंदिर में मुस्लिम लड़की की शादी के कार्यक्रम (Reception) का मामला लगातार गर्म आया हुआ है. हिंदू संघर्ष समिति ने इसका विरोध जताते हुए इसके खिलाफ शनिवार को मुंडन करने की बात कही है. हिंदू पक्ष, राम मंदिर परिसर में इस कार्यक्रम के विरोध में अड़ा हुआ है. हिंदू पक्ष का कहना है कि यह विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक अतिक्रमण की कोशिश है, मामला सार्वजनिक होने के बाद निकाह का कार्यक्रम बदला गया. वहीं, वहीं, शुक्रवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मुस्लिम परिवार को समर्थन देने के बाद मामले में अब राजनीति की एंट्री भी हो गई है. जिस पर हिंदू संघर्ष समिति ने बीजेपी का कड़ा विरोध जताया है.

'"हमें भी मस्जिदों में जागरण की अनुमति दी जाए. सभी लोग हमारे धर्म पर गिद्ध की तरह नजर गढ़ाए बैठे हैं. मंदिरों में हो रहे सांस्कृतिक अतिक्रमण के खिलाफ शनिवार को मुंडन कार्यक्रम किया जाएगा. सूद सभा वहां किसी भी मजहब के लोगों का विवाह करवा सकती है, लेकिन राम मंदिर को वहां से हटा लेना चाहिए." - मदन ठाकुर, नेता, हिंदू संघर्ष समिति

'भाजपा का किया जाएगा विरोध'

विश्व हिंदू परिषद के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य आशुतोष अग्रवाल ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि मुस्लिम वोटों के चक्कर में भाजपा हिंदू वोट खो देगी. उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के लोग कट्टर हिंदू और भाजपा समर्थक हैं, लेकिन अगर यही रुख जारी रहा तो भाजपा का विरोध किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आज हिंदू समाज को अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने की जरूरत है. आशुतोष अग्रवाल ने कहा कि हिंदू हितों से समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए उन्हें विश्व हिंदू परिषद की सदस्यता ही क्यों न छोड़नी पड़े.

मुस्लिम परिवार के समर्थन में आई भाजपा

वहीं, इस विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू संगठनों से अलग लाइन अख्तियार कर ली है. विवाद के बीच प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष गुरमीत सिंह और रुलदुभट्टा वार्ड की बीजेपी पार्षद सरोज ठाकुर ने मुस्लिम परिवार से ईदगाह में मुलाकात की. दोनों नेताओं ने पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि निकाह मंदिर में नहीं बल्कि मस्जिद में होगा, जबकि राम मंदिर हॉल में केवल रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा. साथ ही उन्होंने सभी से साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की.

"कुछ लोग इस मामले को बेवजह तूल दे रहे हैं, जबकि यह प्रशासन और पुलिस का विषय है. हिमाचल प्रदेश में सभी समुदाय भाईचारे के साथ रहते आए हैं और किसी भी गलतफहमी से इस सौहार्द को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए. राम मंदिर परिसर और कम्युनिटी हॉल अलग-अलग हैं और हॉल में किसी भी समुदाय के कार्यक्रम आयोजित करना गलत नहीं है." - गुरमीत सिंह, अध्यक्ष, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा

मस्जिद में होगा निकाह, मंदिर हॉल में रिसेप्शन

वहीं, रुलदुभट्टा वार्ड की पार्षद सरोज ठाकुर ने कहा कि लोगों में केवल निकाह को लेकर गलतफहमी थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू धर्म में शादी मंदिर में होती है, जबकि मुस्लिम समुदाय में निकाह मस्जिद में होता है. उन्होंने कहा कि राम मंदिर हॉल में केवल रिसेप्शन होगा, जो पहले भी कई बार अलग-अलग समुदायों द्वारा आयोजित किया जा चुका है. सरोज ठाकुर ने कहा कि वह स्वयं भी ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हो चुकी हैं और इस मामले को अनावश्यक रूप से बढ़ाया जा रहा है. वह परिवार की पड़ोसी हैं और ऐसे समय में साथ खड़ा होना जरूरी है.

'मेरी बेटी की शादी शांतिपूर्ण तरीके से होने दें'

वहीं, लड़की के पिता मोहम्मद नासिर ने कहा कि विवाद से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन उन्हें सभी का सहयोग मिल रहा है. उन्होंने हिंदू संगठनों से अपील की कि उनकी बेटी की शादी शांतिपूर्ण तरीके से होने दी जाए. नासिर ने स्पष्ट किया कि निकाह मस्जिद में ही होगा और राम मंदिर हॉल में केवल रिसेप्शन रखा गया है. उन्होंने कहा कि पहले भी कई शादियां सामान्य तरीके से होती रही हैं और इस तरह का विवाद पहली बार सामने आया है.