हिंदू संघर्ष समिति का ऐलान- वक्फ बोर्ड-नगर निगम मस्जिद की अवैध हिस्सा हटाने में सक्षम नहीं तो कारसेवा को तैयार

संजौली मस्जिद के ऊपरी अवैध हिस्सा हटवाने के लिए हिंदू संगठनों ने MC आयुक्त को सौंपा ज्ञापन.

Hindu Sangharsh Samiti Demanded Remove Sanjauli Mosque Illegal Part
संजौली मस्जिद विवाद (ETV Bharat)
Published : December 15, 2025 at 4:23 PM IST

Published : December 15, 2025 at 4:23 PM IST

शिमला: राजधानी शिमला की बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले में एक और नया मोड़ आया है. सोमवार (15 दिसंबर) को हिंदू संघर्ष समिति ने शिमला नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन देने पहुंची. समिति ने विवादित मस्जिद की निचली दो मंजिलों को छोड़ बाकी हिस्से को हटवाने की मांग की है. इस दौरान समिति ने नगर निगम को निशुल्क श्रमदान कर अवैध हिस्सा हटाने का भी प्रस्ताव रख दिया है. समिति के नेताओं ने कहा कि, वक्फ़ बोर्ड और नगर निगम अवैध हिस्सा हटाने में सक्षम नहीं है तो वे कारसेवा के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि 29 दिसंबर अवैध हिस्सा हटाने की आखिरी तारीख है. ऐसे में अब नगर निगम न्यायालय के आदेश का पालन करवाए और स्टेटस रिपोर्ट मंगवाकर सार्वजनिक करे.

अवैध हिस्सा हटाने के लिए कार सेवा को तैयार हिंदू संघर्ष समिति

हिंदू संघर्ष समिति के सदस्य मदन ठाकुर ने कहा कि, "न्यायालय के आदेशों का पालन करवाने के लिए नगर निगम को आगे आना चाहिए. वक्फ़ बोर्ड, मस्ज़िद कमेटी और नगर निगम अवैध हिस्सा नहीं हटा सकते तो हिंदू संघर्ष समिति निशुल्क कारसेवा के लिए तैयार है. अवैध निर्माण को हटाने के लिए कोताही न बरती जाए. राज्य में केवल हिंदू के लिए कानून हैं, दूसरे समुदाय के लिए कोई नियम नहीं. हिंदू संघर्ष समिति आंदोलन के साथ जन जागरण का भी काम करेगी. प्रदेश की इस्लामिक सरकार बाहरी लोगों को संरक्षण दे रही है. उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी डेमोग्राफिक चेंज का षड्यंत्र रचा जा रहा है."

29 दिसंबर को खत्म हो रही विवादित ढांचे को हटाने की समय सीमा

हिंदू संघर्ष समिति के नेता विजय शर्मा ने कहा कि, "विवादित ढांचे से अवैध हिस्सा हटाने की समय सीमा 29 दिसंबर को खत्म हो रही है. समिति ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने कहा कि नगर निगम मामले में स्टेट्स रिपोर्ट कॉल करे और उसे सार्वजनिक किया जाए. विजय शर्मा ने कहा कि वक्फ बोर्ड और नगर निगम के पास अगर धन और मजदूरों का अभाव है तो समिति के सदस्य निःशुल्क श्रमदान कर अवैध हिस्सा हटाने को तैयार है."

क्या है संजौली मस्जिद विवाद?

बता दें कि, एमसी शिमला कमिश्नर कोर्ट ने 2024 में पहले 5 अक्टूबर को मस्जिद की तीन ऊपरी मंजिलों को गिराने का आदेश जारी किया था. फिर इसी केस में वर्ष 2025 में 3 मई को एमसी कोर्ट ने संजौली मस्जिद की निचली दो मंजिलों को भी अवैध करार देते हुए गिराने के आदेश जारी किए थे. उसी आदेश को वक्फ बोर्ड एवं मस्जिद कमेटी संजौली ने चुनौती दी हुई है.

हिंदू संघर्ष समिति की क्या है मांग? (ETV Bharat)

उल्लेखनीय है कि, अगस्त 2024 में मल्याणा क्षेत्र में एक झगड़े के बाद विशेष समुदाय के युवक संजौली मस्जिद में आकर छिप गए थे. स्थानीय जनता ने आंदोलन किया तो मस्जिद में अवैध निर्माण का केस फिर से सुर्खियों में आया. इसके बाद शिमला में संजौली उपनगर में 11 सितंबर 2024 को भारी विरोध प्रदर्शन हुआ. हिंदू संगठनों के इस विरोध प्रदर्शन में लाठीचार्ज के बाद प्रदेश भर में लोगों का गुस्सा फूटा तो मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के लिए खुद मस्जिद कमेटी आगे आई. वर्ष 2024 में विधानसभा के मानसून सत्र में इस मामले पर हिमाचल के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अवैध प्रवासियों के साथ जोड़ा. 4 सितंबर को अनिरुद्ध सिंह ने जिस जमीन पर मस्जिद बनी है, उसका मालिकाना हक सरकार का बताया.

जिला अदालत ने MC शिमला के फैसले को ठहराया सही

मामला बढ़ता देख संजौली मस्जिद कमेटी के प्रतिनिधि 12 सितंबर 2024 को एमसी शिमला कमिश्नर के पास आए और खुद अवैध निर्माण गिराने की पेशकश की थी. फिर 5 अक्टूबर 2024 को मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने के आदेश जारी किए. हाईकोर्ट ने भी एमसी कमिश्नर कोर्ट को तय समय में फैसला देने के आदेश जारी किए थे. इस पर एमसी शिमला कमिश्नर कोर्ट ने मई 2025 में मस्जिद की निचली दो मंजिलों को भी अवैध करार देते हुए उसे गिराने के आदेश जारी कर दिए. अब जिला अदालत ने भी एमसी शिमला के फैसले को सही ठहराया है.

SANJAULI ILLEGAL MOSQUE
HINDU SANGHARSH SAMITI DEMAND
SANJAULI MOSQUE CONTROVERSY
संजौली मस्जिद विवाद
REMOVE SANJAULI MOSQUE ILLEGAL PART

