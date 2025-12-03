ETV Bharat / state

नारायणपुर में भव्य हिंदू संगम, हजारों की उपस्थिति, धर्मांतरण का विरोध, सनातन संस्कृति के संरक्षण का संदेश

अतिथियों ने कहा, मातृ शक्ति ''धर्म योद्धा'' तैयार करने की जिम्मेदारी निभाएं.

HINDU SANGAM
सनातन संस्कृति के संरक्षण का संदेश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 3, 2025 at 7:30 PM IST

नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में भव्य हिंदू संगम हुआ. इस संगम में बड़ी संख्या में आमजन, समाज प्रमुख, जनप्रतिनिधि, RSS कार्यकर्ता और भाजपा पदाधिकारी जुटे. इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के महत्व, उसकी मूल विचारधारा और सांस्कृतिक विरासत को जन-जन तक पहुंचाना और आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ते धर्मांतरण को रोकने के लिए समाज में जागरूकता फैलाना है.

भव्य हिंदू संगम

नारायणपुर में आयोजित हिंदू संगम कार्यक्रम में जिले के विभिन्न समाजों, संगठनों और संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे. मंच पर आमंत्रित मुख्य प्रवक्ताओं ने अपने उद्बोधन में हिंदू धर्म की प्राचीनता, सांस्कृतिक महत्ता और विश्वकल्याण की भावना पर प्रकाश डाला.

सनातन संस्कृति के संरक्षण का संदेश (ETV Bharat)

वक्ताओं ने कहा कि हिंदू सभ्यता सनातन संस्कृति से निकली हुई दुनिया की सबसे प्राचीन और मानवीय सभ्यताओं में से एक है, जिसका मूल भाव 'सर्वधर्म समभाव' और 'वसुधैव कुटुंबकम्' रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू समाज किसी पर आक्रमणकारी नहीं रहा बल्कि सदैव शांति, सद्भाव और सहअस्तित्व की राह पर चलता आया है.

HINDU SANGAM
सनातन संस्कृति के संरक्षण का संदेश (ETV Bharat)

धर्मांतरण का किया विरोध

मुख्य वक्ताओं ने आदिवासी अंचलों, विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे धर्मांतरण को समाज के लिए गंभीर खतरा बताया. उन्होंने ईसाई और मुस्लिम मजहबी संस्थाओं द्वारा कथित रूप से चलाए जा रहे धर्मांतरण अभियानों पर चिंता व्यक्त की और समाज को सतर्क रहने का आह्वान किया.

महिला शक्ति और मातृत्व के योगदान पर वक्ताओं ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को भारत की सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म के वास्तविक स्वरूप से अवगत कराना जरूरी है. इसके लिए मातृ शक्ति को ''धर्म योद्धा'' तैयार करने की जिम्मेदारी निभाने का आवाहन किया गया.

HINDU SANGAM
सनातन संस्कृति के संरक्षण का संदेश (ETV Bharat)

सनातन संस्कृति की रक्षा का संदेश

कार्यक्रम के दूसरे चरण में अतिथि सम्मान और मुख्य अतिथियों का संबोधन हुआ. आखिर में हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने सामूहिक रूप से भारत माता की आरती की. आरती के साथ ही कार्यक्रम का समापन हुआ.

नारायणपुर का यह भव्य हिंदू संगम न केवल सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बना बल्कि आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ते धर्मांतरण पर नियंत्रण और सनातन संस्कृति के संरक्षण को लेकर समाज में व्यापक जागरूकता का संदेश भी दे गया. हजारों लोगों की उपस्थिति ने यह प्रमाणित किया कि हिंदू समाज अपनी सभ्यता, परंपरा और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए अब संगठित और जागरूक हो चुका है.

