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हिंदू धार्मिक न्यास पर्षद ने वर्तमान पहाड़ी मंदिर कमेटी पर लगाए गंभीर आरोप, नई समिति 4 मई को करेगी पदभार ग्रहण

रांची: झारखंड राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद के सदस्य राकेश सिन्हा ने रांची के पहाड़ी मंदिर के लिए बनाई गई नई समिति "पहाड़ी शिव मंदिर प्रबंध समिति" के 04 मई को पदभार ग्रहण करने की घोषणा की है. साथ ही पहाड़ी मंदिर की वर्तमान कमेटी पर नियमों की अनदेखी और घपला घोटाला का आरोप लगाया है.

राकेश सिन्हा ने कहा कि वर्तमान कमेटी ने नियमों की अवहेलना कर मंदिर में रखे करोड़ों के स्क्रैप बेचने का काम किया. हिन्दू धार्मिक न्याय पर्षद के सदस्य ने आरोप लगाया कि वर्तमान कमेटी ने मंदिर को भ्रष्टाचार का अड्डा पहाड़ी मंदिर विकास समिति द्वारा धार्मिक न्यास बोर्ड पर आरोप लगाने का काम पिछले कई महीनों से चल रहा है.

आपको बता दें कि झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने पहाड़ी मंदिर समिति को 2023 में अधिसूचित किया था ताकि मंदिर का बेहतर विकास हो, लेकिन मंदिर कमेटी के कुछ लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट के आदेशानुसार नई कमेटी धार्मिक न्यास बोर्ड के साथ काम करेगा, लेकिन न्यायालय के फैसले का कमेटी ने जवाब नहीं दिया.

जानकारी देते राकेश सिन्हा (Etv Bharat)

वर्तमान पहाड़ी मंदिर विकास कमेटी ने मंदिर को चारागाह बनाए हुए है, तात्कालिक सचिव ने मंदिर की पुरानी संपतियों को बेचकर मंदिर के विकास कार्य में लगाए जाने की बात कही थी, लेकिन वर्तमान कमेटी ने बिना विज्ञापन निकाले करोड़ों रुपए का सामग्री बेच दिया.

राकेश सिन्हा ने कहा कि पहाड़ी मंदिर किसी की निजी संपति नहीं है, कितने की पुरानी समानों की बिक्री की गई है, यह वर्तमान कमेटी द्वारा सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया यह बड़ा सवाल है. उन्होने कहा कि मंदिर के सौंदर्यीकरण के काम में भी भ्रष्टाचार हुआ है.

उन्होंने कहा कि आगामी चार मई को पहाड़ी मंदिर की नई कमेटी अपना पदभार ग्रहण करेगी. उन्होंने वर्तमान कमेटी से आग्रह किया कि वह नई कमेटी के पदभार ग्रहण करने में सहयोग करें और अगर किसी भी तरह का कोई व्यवधान डालने की कोशिश की गई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी.