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हिंदू धार्मिक न्यास पर्षद ने वर्तमान पहाड़ी मंदिर कमेटी पर लगाए गंभीर आरोप, नई समिति 4 मई को करेगी पदभार ग्रहण

हिंदू धार्मिक न्यास परिषद ने रांची की मौजूदा पहाड़ी मंदिर समिति पर घोटाले और अनियमितताओं का आरोप लगाया है.

Pahari Mandir Ranchi
रांची पहाड़ी मंदिर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 2, 2026 at 7:50 PM IST

3 Min Read
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रांची: झारखंड राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद के सदस्य राकेश सिन्हा ने रांची के पहाड़ी मंदिर के लिए बनाई गई नई समिति "पहाड़ी शिव मंदिर प्रबंध समिति" के 04 मई को पदभार ग्रहण करने की घोषणा की है. साथ ही पहाड़ी मंदिर की वर्तमान कमेटी पर नियमों की अनदेखी और घपला घोटाला का आरोप लगाया है.

राकेश सिन्हा ने कहा कि वर्तमान कमेटी ने नियमों की अवहेलना कर मंदिर में रखे करोड़ों के स्क्रैप बेचने का काम किया. हिन्दू धार्मिक न्याय पर्षद के सदस्य ने आरोप लगाया कि वर्तमान कमेटी ने मंदिर को भ्रष्टाचार का अड्डा पहाड़ी मंदिर विकास समिति द्वारा धार्मिक न्यास बोर्ड पर आरोप लगाने का काम पिछले कई महीनों से चल रहा है.

आपको बता दें कि झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने पहाड़ी मंदिर समिति को 2023 में अधिसूचित किया था ताकि मंदिर का बेहतर विकास हो, लेकिन मंदिर कमेटी के कुछ लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट के आदेशानुसार नई कमेटी धार्मिक न्यास बोर्ड के साथ काम करेगा, लेकिन न्यायालय के फैसले का कमेटी ने जवाब नहीं दिया.

जानकारी देते राकेश सिन्हा (Etv Bharat)

वर्तमान पहाड़ी मंदिर विकास कमेटी ने मंदिर को चारागाह बनाए हुए है, तात्कालिक सचिव ने मंदिर की पुरानी संपतियों को बेचकर मंदिर के विकास कार्य में लगाए जाने की बात कही थी, लेकिन वर्तमान कमेटी ने बिना विज्ञापन निकाले करोड़ों रुपए का सामग्री बेच दिया.

राकेश सिन्हा ने कहा कि पहाड़ी मंदिर किसी की निजी संपति नहीं है, कितने की पुरानी समानों की बिक्री की गई है, यह वर्तमान कमेटी द्वारा सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया यह बड़ा सवाल है. उन्होने कहा कि मंदिर के सौंदर्यीकरण के काम में भी भ्रष्टाचार हुआ है.

उन्होंने कहा कि आगामी चार मई को पहाड़ी मंदिर की नई कमेटी अपना पदभार ग्रहण करेगी. उन्होंने वर्तमान कमेटी से आग्रह किया कि वह नई कमेटी के पदभार ग्रहण करने में सहयोग करें और अगर किसी भी तरह का कोई व्यवधान डालने की कोशिश की गई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी.

पूर्व न्यायिक अधिकारियों को मिली प्रमुख जिम्मेदारी

जारी सूची के अनुसार समिति के अध्यक्ष पद पर रिटायर्ड जस्टिस डॉ. एसएन पाठक को नियुक्त किया गया है, वहीं सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह, विरेंद्र तिवारी और दयाशंकर शर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया है. समिति में राकेश सिन्हा को सचिव और विनोद कुमार को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा अरुण वर्मा, अमरेंद्र सिंह, दीपक ओझा, मेहुल प्रसाद, संध्या कुमारी पासवान, बादल और राजेश साह को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.

सांसद-विधायक समेत कई लोग विशेष आमंत्रित सदस्य

दस्तावेज के अनुसार, रांची के सांसद, विधायक, उपायुक्त, वरीय आरक्षी अधीक्षक और सदर अनुमंडल पदाधिकारी को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है. इसके अतिरिक्त विजय पाठक, विनोद ओझा और सत्यदेव यादव को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रशासन और मंदिर प्रबंधन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना माना जा रहा है.

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