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गाजियाबाद: जमीन के विवाद में चली गोली, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता की मौत, चार गिरफ्तार

मृतक ( concept image )

नई दिल्ली: गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता की गोली लगने से मौत हो गई. मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के मोहन नगर इलाके का है. शुक्रवार शाम प्लॉट पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था. जिसमें दूसरे पक्ष के मेडिकल कारोबार से जुड़े युवक के लाइसेंसी पिस्टल से गोली चलने की बात सामने आई है. गोली हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता आयुष वाल्मीकि को लगी. इसके बाद आयुष को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने उसे अमृत घोषित कर दिया.

मिली जानकारी के मुताबिक, राहुल साहनी की पिस्टल से गोली चली और हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता आयुष वाल्मीकि को लगी. घटना के बाद हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने राहुल साहनी की टी की जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने राहुल को भीड़ से छुड़ाया और गिरफ्तार किया. फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है.