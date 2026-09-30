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रुड़की में हिंदू रक्षा दल के जिलाध्यक्ष को बदमाशों ने मारी गोली, एक पार्टी नेता के समर्थकों पर लगा आरोप

अज्ञात बाइक सवारों ने हिंदू रक्षा दल के जिलाध्यक्ष विशाल चौहान को गोली मारी ( Etv Bharat )

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में बड़ी आपराधिक वारदात हुई है. पनियाला गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक सवार दो हमलावरों ने हिंदू रक्षा दल के जिलाध्यक्ष विशाल चौहान को गोली मार दी. गोली लगने के बाद विशाल लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा.