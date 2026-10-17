रांची में इस बार 70 फीट के रावण का होगा दहन, राम दरबार की जीवंत झांकी और लेजर शो रहेगा आकर्षण
रांची के मोरहाबादी मैदान में विजयादशमी के अवसर पर हिंदू पंजाबी बिरादरी रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन कर रही है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 17, 2026 at 7:42 PM IST
रांचीः राज्य की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में विजयादशमी के अवसर पर इस बार भी भव्य रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. हिंदू पंजाबी बिरादरी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 90 फीट ऊंचे रावण, 65 फीट के कुंभकर्ण और 60 फीट के मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा. इसके साथ ही दो मंजिला सोने की लंका, भव्य आकाशीय एवं जमीनी आतिशबाजी, राम दरबार की जीवंत झांकी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशेष लेजर शो लोगों के आकर्षण का केंद्र होंगे.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे रावण दहन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रावण के पुतले का दहन करेंगे, जबकि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ कुंभकर्ण और रांची के विधायक सीपी सिंह मेघनाथ के पुतले का दहन करेंगे. हिंदू पंजाबी बिरादरी के अध्यक्ष कुणाल अजमानी समेत अन्य पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी दी. आयोजकों ने बताया कि रावण दहन का आयोजन इस बार भी भव्य तरीके से किया जाएगा. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है. इसे देखते हुए सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
आतिशबाजी और भांगड़ा नृत्य पर विशेष फोकस
इस वर्ष रावण दहन कार्यक्रम में धार्मिक, सांस्कृतिक और आधुनिक तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिलेगा. स्थानीय लोक कलाकारों के साथ धनबाद के प्रसिद्ध विक्की छाबड़ा टीम के कलाकार प्रस्तुति देंगे. कार्यक्रम में श्रीराम दरबार, भगवान श्रीराम की जीवंत मूर्ति और रावण वध की जीवंत झांकी दिखाई जाएगी. वहीं, टाटा की प्रसिद्ध सन्नी ग्रुप भांगड़ा टीम अपने नृत्य से दर्शकों का मनोरंजन करेगी.
आतिशबाजी भी कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण होगी. कोलकाता की पायरो फायर वर्क्स मुखर्जी टीम आकाशीय आतिशबाजी का प्रदर्शन करेगी, जबकि बिहार के बक्सर जिले के आतिशबाज मोहम्मद जलील अहमद और मोहम्मद आसिक अंसारी उर्फ रिंकू जमीनी आतिशबाजी करेंगे. इस बार विशेष लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा.
1948 में 12 फीट के रावण से हुई थी शुरुआत
रांची में रावण दहन कार्यक्रम का इतिहास करीब आठ दशक पुराना है. हिंदू पंजाबी बिरादरी के अनुसार, वर्ष 1948 में पहली बार रांची में रावण दहन का आयोजन किया गया था. उस समय आयोजन का स्वरूप काफी छोटा था और रावण का पुतला बनाने की जिम्मेदारी आयोजकों ने खुद संभाली थी. रांची कॉलेज के पास महात्मा गांधी मार्ग स्थित डाकघर के सामने परिसर में 12 फीट ऊंचा रावण बनाया गया था.
इसके बाद वर्ष 1950 से 1955 के बीच रावण के पुतलों का निर्माण रेलवे स्टेशन के पास खजुरिया तालाब स्थित रेस्ट कैंप यानी शरणार्थी शिविर में होने लगा. इस अवधि में रावण दहन का आयोजन बारी पार्क, जिसे टाउन हॉल के नाम से भी जाना जाता है, में किया जाता था.
पंजाबी हिंदू बिरादरी ने आयोजन को बनाया भव्य
बाद में पंजाबी हिंदू बिरादरी के वरिष्ठ सदस्यों ने आयोजन की जिम्मेदारी संभाली और डोरंडा स्थित राम मंदिर में रावण के पुतलों का निर्माण कराया. समय के साथ कार्यक्रम में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी. इसके बाद वर्ष 1960 से मोरहाबादी मैदान को रावण दहन के आयोजन के लिए चुना गया. तब से यह मैदान रांची के दशहरा उत्सव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. समय के साथ रावण के पुतलों की ऊंचाई बढ़ती गई. रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का निर्माण शुरू हुआ. इसके अलावा सोने की लंका भी तैयार की जाने लगी. आज यह आयोजन रांची के सबसे चर्चित दशहरा कार्यक्रमों में शामिल है.
बच्चों की सुरक्षा को लेकर आयोजकों की अपील
रावण दहन कार्यक्रम में हर साल बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ पहुंचते हैं. भीड़ को देखते हुए हिंदू पंजाबी बिरादरी ने अभिभावकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. आयोजकों ने कहा है कि छोटे बच्चों को लेकर आने वाले अभिभावक उनकी जेब में एक पर्ची जरूर रखें, जिस पर घर का पता और संपर्क नंबर लिखा हो. इससे भीड़ में बच्चा गुम होने की स्थिति में उसे सुरक्षित उसके परिवार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी.
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