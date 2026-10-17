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रांची में इस बार 70 फीट के रावण का होगा दहन, राम दरबार की जीवंत झांकी और लेजर शो रहेगा आकर्षण

पंजाबी हिंदू बिरादरी के अध्यक्ष और अन्य ( Etv Bharat )

रांचीः राज्य की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में विजयादशमी के अवसर पर इस बार भी भव्य रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. हिंदू पंजाबी बिरादरी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 90 फीट ऊंचे रावण, 65 फीट के कुंभकर्ण और 60 फीट के मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा. इसके साथ ही दो मंजिला सोने की लंका, भव्य आकाशीय एवं जमीनी आतिशबाजी, राम दरबार की जीवंत झांकी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशेष लेजर शो लोगों के आकर्षण का केंद्र होंगे.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे रावण दहन