गौवंश तस्करी: कार्रवाई न होने पर भड़के हिंदू संगठन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का-मुक्की
हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते गौतस्करों पर की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा.
Published : February 2, 2026 at 4:22 PM IST
बूंदी: जिले के नैनवां थाना क्षेत्र में गौवंश तस्करी के एक मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त रहा. क्षेत्र के बाछोला भट्टों का नया गांव में गत 14 जनवरी की रात्रि को एक बड़े कंटेनर में भरकर गौवंश को अवैध रूप से ले जाने की घटना सामने आई थी. घटना के 18 दिन बीत जाने पर भी मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिससे लोगों में रोष व्याप्त हो गया. इस मामले में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के तत्वावधान में सोमवार को लोगों ने थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का-मुक्की भी हुई. बाद में एसपी को ज्ञापन सौंपा और शेष आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, लापरवाह पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई तथा क्षेत्र में गौतस्करी रोकने के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था लागू करने की मांग की.
कार्यकर्ता नीलकंठ महादेव मंदिर प्रांगण में एकत्रित हुए. यहां पहले एक सभा का आयोजन किया गया. सभा में बजरंग दल कोटा विभाग के संयोजक लक्की चौपड़ा ने कहा कि गौवंश तस्करी जैसे संवेदनशील मामले में प्रशासन की ढिलाई अत्यंत निंदनीय है. उन्होंने कहा कि आरोपियों को पकड़ने में पुलिस की विफलता उसकी कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है. हिंदू समाज ऐसी लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
आक्रोश मार्च और थाने पर टकराव: सभा के बाद कार्यकर्ताओं ने नीलकंठ महादेव मंदिर से आक्रोश मार्च निकाला. मार्च पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भगत सिंह सर्किल, अदालत परिसर होते हुए पुलिस थाना नैनवां पहुंचा. यहां पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने-सामने आ गए. स्थिति बिगड़ने पर दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की शुरू हो गई. इसके बाद कार्यकर्ता थाने के बाहर धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. हालात बिगड़ते देख पुलिस उपाधीक्षक राजू लाल मीणा मौके पर पहुंचे. उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर स्थिति को संभालने का प्रयास किया.
दस दिन में होगी गिरफ्तारी: पुलिस उपाधीक्षक राजू लाल मीणा ने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है तथा 10 दिनों के भीतर शेष आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी. साथ ही यदि जांच में किसी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. इस पर बजरंग दल के विभाग सहसंयोजक लक्की चौपड़ा एवं जिला मंत्री संजय नगर ने चेतावनी दी कि यदि 10 दिन के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन को मजबूरन उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा.