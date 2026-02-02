ETV Bharat / state

गौवंश तस्करी: कार्रवाई न होने पर भड़के हिंदू संगठन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का-मुक्की

नैनवां थाने के सामने प्रदर्शन करते हुए ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: जिले के नैनवां थाना क्षेत्र में गौवंश तस्करी के एक मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त रहा. क्षेत्र के बाछोला भट्टों का नया गांव में गत 14 जनवरी की रात्रि को एक बड़े कंटेनर में भरकर गौवंश को अवैध रूप से ले जाने की घटना सामने आई थी. घटना के 18 दिन बीत जाने पर भी मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिससे लोगों में रोष व्याप्त हो गया. इस मामले में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के तत्वावधान में सोमवार को लोगों ने थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का-मुक्की भी हुई. बाद में एसपी को ज्ञापन सौंपा और शेष आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, लापरवाह पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई तथा क्षेत्र में गौतस्करी रोकने के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था लागू करने की मांग की. कार्यकर्ता नीलकंठ महादेव मंदिर प्रांगण में एकत्रित हुए. यहां पहले एक सभा का आयोजन किया गया. सभा में बजरंग दल कोटा विभाग के संयोजक लक्की चौपड़ा ने कहा कि गौवंश तस्करी जैसे संवेदनशील मामले में प्रशासन की ढिलाई अत्यंत निंदनीय है. उन्होंने कहा कि आरोपियों को पकड़ने में पुलिस की विफलता उसकी कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है. हिंदू समाज ऐसी लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.