दुर्ग में भगवान हनुमान की मूर्ति हटाने पर विवाद, हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन
दुर्ग भिलाई में हिंदू संगठनों ने हल्ला बोल दिया है. हनुमान जी की मूर्ति हटाने पर विवाद गहराया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 10, 2026 at 4:33 PM IST
दुर्ग भिलाई: शुक्रवार को दुर्ग भिलाई में हिंदू संगठनों ने बवाल काटा है. यह विरोध प्रदर्शन भिलाई के योगा गार्डन से हनुमान जी की प्रतिमा हटाने के विरोध में किया गया है. इस मामले में हिंदू युवा मंच और अन्य हिंदू संगठनों ने भिलाई नगर निगम का जोरदार घेराव किया. प्रदर्शनकारियों ने निगम आयुक्त, जोन आयुक्त और महापौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.
भगवान हनुमान की मूर्ति हटाने पर विवाद
हनुमान जन्मोत्सव से एक दिन पहले रातों-रात गार्डन में प्रतिमा स्थापित की गई थी. अगले ही दिन निगम की टीम मौके पर पहुंची और प्रतिमा को हटाने की कार्रवाई की. इस दौरान पहले कुछ लोगों ने 24 घंटे के भीतर प्रतिमा हटाने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में वे अपने रुख से पीछे हट गए. अब बजरंग दल और स्थानीय लोग प्रतिमा को उसी स्थान पर पुनः स्थापित करने की मांग पर अड़े हुए हैं.
भिलाई नगर निगम में सख्त सुरक्षा
घेराव के चलते नगर निगम परिसर पूरी तरह छावनी में तब्दील हो गया, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा. जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपनटे के इंतजाम कर लिए गए हैं.
विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ
प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निगम के मुख्य द्वार पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और जमकर नारेबाजी की. हिंदू युवा मंच के नगर अध्यक्ष डॉ. सुदीप ने आरोप लगाया कि निगम द्वारा प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर हटाया गया, जो आस्था पर आघात है. उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने और जल्द कार्रवाई की मांग की है.