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धमतरी में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने कोतवाली थाने का किया घेराव

धार्मिक संगठन से जुड़े लोगों ने कहा, पुलिस अगर तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई नहीं करती तो वो उग्र आंदोलन करेंगे.

Hindu organizations protest
थाने का किया घेराव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 26, 2026 at 10:40 PM IST

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धमतरी: कृषि उपज मंडी के पास धार्मिक स्थल में कथित तोड़फोड़ के विरोध में आज नाराज हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया. थाने का घेराव करने पहुंचे लोगों ने कहा कि पुलिस अगर बदमाशों के साथ सख्ती से नही निपटती तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे. नाराज लोगों का कहना था कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन अबतक दोषी पकड़े नहीं गए हैं.

जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी: सीएसपी

सीएसपी ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि चोरी के उद्देश्य से छेड़छाड़ और तोड़फोड़ की गई है. सीएसपी ने कहा कि हम हर एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं. हमने थाने आए लोगों से भी कहा कि वो शांति बनाए रखें. जो भी इस मामले में दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. सीएसपी ने कहा कि हम लगातार अपनी कार्रवाई में जुटे हैं. घटनास्थल के आस पास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ जारी है. इलाके में जिसने भी जगह सीसीटीवी लगे हैं उनके भी फुटेज चेक किए जा रहे हैं.

कोतवाली थाने का किया घेराव (ETV Bharat)

पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद खत्म हुआ प्रदर्शन

कोतवाली थाने पर प्रदर्शन करने पहुंचे हिंदू संगठन के लोगों ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो भी इसमें दोषी है उसपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. पुलिस ने शिकायतकर्ताओं को भरोसा दिया है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा. पुलिस ने प्रदर्शन करने आए लोगों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया.

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