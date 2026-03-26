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धमतरी में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने कोतवाली थाने का किया घेराव

धमतरी: कृषि उपज मंडी के पास धार्मिक स्थल में कथित तोड़फोड़ के विरोध में आज नाराज हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया. थाने का घेराव करने पहुंचे लोगों ने कहा कि पुलिस अगर बदमाशों के साथ सख्ती से नही निपटती तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे. नाराज लोगों का कहना था कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन अबतक दोषी पकड़े नहीं गए हैं.

जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी: सीएसपी

सीएसपी ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि चोरी के उद्देश्य से छेड़छाड़ और तोड़फोड़ की गई है. सीएसपी ने कहा कि हम हर एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं. हमने थाने आए लोगों से भी कहा कि वो शांति बनाए रखें. जो भी इस मामले में दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. सीएसपी ने कहा कि हम लगातार अपनी कार्रवाई में जुटे हैं. घटनास्थल के आस पास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ जारी है. इलाके में जिसने भी जगह सीसीटीवी लगे हैं उनके भी फुटेज चेक किए जा रहे हैं.