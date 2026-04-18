टीसीएस प्रकरण को लेकर हिंदू संगठनों ने किया विरोध, जिहादी पुतला दहन कर सख्त कार्रवाई की मांग
महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस मल्टीनेशनल कंपनी में यौन शोषण और धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद दुर्ग में हिंदू संगठनों ने विरोध किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 18, 2026 at 7:24 PM IST
दुर्ग : महाराष्ट्र के नासिक स्थित टीसीएस मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े कथित यौन शोषण, मानसिक प्रताड़ना और जबरन मतांतरण के आरोपों के सामने आने के बाद पूरे भारत में विरोध हो रहा है. दुर्ग जिले में भी टीसीएस कंपनी में हुए यौन शोषण के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिला.
हिंदू संगठनों ने किया विरोध
इस मुद्दे को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग के पटेल चौक पर एकत्रित होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी की. साथ ही प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर एक जिहादी पुतला दहन भी किया गया. विश्व हिंदू परिषद के जिला पदाधिकारी रामलोचन राकेश तिवारी ने कहा कि यदि इस तरह के आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह बेहद गंभीर विषय है
दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कानून और निगरानी होनी जरुरी है- रामलोचन राकेश तिवारी, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं, इसलिए मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच जरूरी है.
क्या है पूरा मामला ?
नासिक में टीसीएस मल्टीनेशनल कंपनी में हिंदू महिला कर्मचारियों के साथ बुरे बर्ताव के गंभीर आरोप सामने आए हैं. मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आतंकवाद विरोधी दस्ता (ATS) के जरिए जांच शुरू कर दी है. अब तक नौ केस दर्ज किए गए हैं और सात संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है.
मामले की मुख्य आरोपी फरार
आरोप है कि पीड़ित लड़कियों ने कंपनी के एचआर विभाग में काम करने वाली निदा खान के पास कई बार शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया. इसलिए, पुलिस को शक है कि निदा खान ही इस केस की असली मास्टरमाइंड हैं और उन्होंने आरोपी लोगों को बचाने की कोशिश की. वह पिछले 21 दिनों से फरार है और पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है.
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