ओवैसी की जनसभा का हिंदू संगठनों ने शुरू किया विरोध, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका
बहराइच में काले झंडे लेकर निकले लोगों को पुलिस ने रोका, नोंकझोंक हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 12:54 PM IST
बहराइच: जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के शंकरपुर में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया. इस दौरान हिंदू संगठनों ने विरोध कर ओवैसी के वापस जाने की मांग करने लगे. इस दौरान काले झंडे लेकर बड़ी संख्या में सड़क पर लोगों उतर गए. प्रदर्शनकारियों से पुलिस की तीखी नोंक-झोंक भी हुई. जनसभा के लगातार विरोध को देखते हुए सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी (PAC) के जवानों को तैनात किया गया है.
देवीपाटन मंडल के अध्यक्ष मनीष पांडे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जुटे हिंदू संगठन के लोगों द्वारा ओवैसी को काला झंडा दिखाया. जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को रोक लिया. इस दौरान नाराज प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का पुतला भी फूंका.
पदाधिकारी द्वारा जैसे ही काला झंडा लेकर शंकरपुर स्थित कार्यक्रम स्थल जाने के लिए निकले, तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया. नाराज हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की. मामले को बढ़ता देख पुलिस द्वारा सभी को हाउस अरेस्ट भी किया गया है.
दरअसल, AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी एक दिन के चुनावी दौरे पर बहराइच पहुंचे. इस दौरान उन्होंने देर शाम को जिले की मटेरा विधानसभा में स्थित शंकरपुर इलाके में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा व समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. वहीं उन्होंने अपने पहले प्रत्याशी की भी घोषणा भी की.
वहीं, विरोध प्रदर्शन को बढ़ता देख कार्यक्रम स्थल पर भी बड़ी संख्या में पुलिस व पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है. दरअसल, दो दिन पहले एआईएमआईएम वरिष्ठ नेता शौकत अली ने महाराजा सुहेलदेव को लेकर विवादित बयान दिया था.
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