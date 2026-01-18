ETV Bharat / state

ऋषिकेश में हिंदू संगठनों का हंगामा, सवालों के घेरे में मौलवी और मदरसा? जांच में जुटी पुलिस

ऋषिकेश: लक्ष्मणझूला थाना क्षेत्र अंतर्गत कुनाऊं गांव में हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया. हिंदू संगठनों ने यहां एक दुकान के अंदर मदरसे की शिक्षा दिए जाने का आरोप लगाया. इसके साथ ही हिंदू संगठनों ने मौलवी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए. हिंदू संगठनों ने पुलिस से कानूनी कार्रवाई करने की मांग की.

हंगामें के दौरान मौलवी के पक्ष में आए समर्थकों की हिंदू संगठनों के साथ तीखी नोकझोंक हुई. बहस के साथ नौबत हाथापाई तक भी पहुंची, लेकिन बीच बचाव होने के चलते मामला बेकाबू होने से बच गया. इस दौरान पुलिस घटनास्थल पर आई. स्थिति की नजाकत को समझते हुए किसी तरह दोनों पक्षों को शांत करवाया गया. मामले में आरोपो की जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा पुलिस ने दिया है.

ऋषिकेश में हिंदू संगठनों का हंगामा (ETV Bharat)

हिंदू संगठनों ने मौलवी के पुलिस सत्यापन नहीं होने के साथ आधार कार्ड में दर्ज नाम पते और जन्मतिथि पर भी संशय जताया है. लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी भुवन चंद पुजारी ने बताया हिंदू संगठनों ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच की जाएगी, अगर आरोपों में सत्यता पाई जाती है तो एक्शन लिया जाएगा.