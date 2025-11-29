संजौली मस्जिद विवाद: हिंदू संगठन ने सरकार की निकाली शव यात्रा, प्रशासन के साथ बैठक का किया बहिष्कार
हिंदू संघर्ष समिति ने किया क्रमिक अनशन खत्म. सरकार और प्रशासन पर हिंदुओं को छलने का लगाया आरोप.
Published : November 29, 2025 at 3:45 PM IST
शिमला: संजौली मस्जिद मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. आज (शनिवार) सरकार और प्रशासन से नाराजगी जताते हुए हिंदू संघर्ष समिति ने संजौली में सरकार का पुतला फूंका. इससे पहले संजौली बाजार में राज्य सरकार की शव यात्रा भी निकली. आज हिंदू संगठनों की प्रशासन के साथ बैठक भी थी, जिसका हिंदू संगठनों ने बहिष्कार कर दिया.
हिंदू संघर्ष समिति ने सरकार और प्रशासन पर हिंदुओं के साथ छल करने और मुस्लिमों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है. हिंदू संगठनों ने मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के चलते क्रमिक अनशन खत्म करने की घोषणा की है. विवादित मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर हिंदू संगठन संजौली में क्रमिक अनशन पर है.
हिंदू संगठन नेता विजय शर्मा और मदन ठाकुर ने कहा, 'प्रशासन ने वादाखिलाफी की. राज्य सरकार मुस्लिम परस्त है और हिंदुओं की अनदेखी की जा रही है'.
हिंदू संघर्ष समिति का कहना है कि उन्हें प्रशासन पर कोई विश्वास नहीं है, इसलिए वे बैठक में नहीं गए. मामला अब हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में जा चुका है, इसलिए न्यायालय का सम्मान करते हुए क्रमिक अनशन समाप्त करने का फैसला लिया गया है. उन्होंने राज्य सरकार को चेताया है कि आने वाले दिनों में हिंदू संघर्ष समिति पर आए प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करेगी.
बता दें कि अवैध संजौली मस्जिद में शुक्रवार को मौलवी के इनकार करने के बावजूद एक मुस्लिम शख्स ने मस्जिद में नमाज पढ़ी. जिसको लेकर हिंदू संघर्ष समिति में खासी नाराजगी देखी जा रही है. हिंदू संघर्ष समिति का आरोप है कि सरकार और प्रशासन इन लोगों को संरक्षण दे रही है.
