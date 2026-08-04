ETV Bharat / state

रुड़की में किशोरी के अपहरण मामले ने पकड़ा तूल, हिंदू संगठन का साजिश का आरोप, पुलिस बोली-हर पहलू की होगी जांच

रुड़की में किशोरी के अपहरण को लेकर हिंदू संगठनों ने आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि पूरा मामला साजिश के तहत रचा गया.

teenage girl kidnapping case
रुड़की में किशोरी के अपहरण मामले ने पकड़ा तूल (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 4, 2026 at 4:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुड़की: हरिद्वार जिले के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र से एक नाबालिग किशोरी का अपहरण और मिलने के बाद मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. हिंदू संगठनों का आरोप है कि अपनी पहचान छिपाने के लिए सलमान नाम के युवक ने अपने हाथ पर 'ॐ' का टैटू बनवाया और महाकाल का कड़ा भी पहना, ताकि वह किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसा सके. हालांकि, पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बचते हुए पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल करने की बात कह रही है.

जानकारी के मुताबिक, मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी (14 वर्षीय) दलित नाबालिग किशोरी की कुछ महीने पहले रिहाना नाम की युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी. आरोप है कि रिहाना ने ही किशोरी की मुलाकात अपने भाई सलमान से कराई, जिसके बाद किशोरी 21 जुलाई को अपने घर से लापता हो गई. किशोरी के लापता होने पर उसके परिजनों ने हिंदू संगठन के लोगों के साथ मिलकर पुलिस को तहरीर दी. इसके बाद पुलिस द्वारा शिकायती पत्र के आधार पर गुमशुदगी दर्ज की गई और लापता किशोरी की तलाश शुरू की गई.

इस दौरान किशोरी के जीजा ने आरोपी और किशोरी को साथ में घूमते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को जानकारी दी. एक अगस्त की रात को पुलिस और हिंदू संगठन के प्रयास से किशोरी को लहबोली गांव से सकुशल छुड़ा लिया गया. पुलिस ने किशोरी से पूछताछ की, लेकिन किशोरी ने परिजनों के साथ जाने से मना कर दिया. पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद नारी निकेतन भेज दिया, लेकिन मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यह सुनियोजित साजिश से किया गया मामला है.

हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक वीडियो भी जारी किया. जिसमें आरोपी सलमान अपनी बहन रिहाना पर सहयोग करने का आरोप लगाता हुआ दिखाई दे रहा है. हिंदू संगठन के कार्यकर्ता अनुज बजरंगी के नेतृत्व में एसपी देहात कार्यालय पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की. अनुज बजरंगी ने कहा कि जिले में ऐसे मामलों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

नाबालिग को छुड़ाकर नारी निकेतन भेज दिया गया है, आरोपी युवक के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है और सभी पहलुओं की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
-शेखर चंद्र सुयाल, एसपी देहात-

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

किशोरी का अपहरण मामला
UPROAR BY HINDU ORGANIZATIONS
रुड़की में लव जिहाद
LOVE JIHAD IN ROORKEE
TEENAGE GIRL KIDNAPPING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.