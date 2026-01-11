ETV Bharat / state

अलीगढ़ में गोवंश का अवशेष मिलने पर हिंदू संगठन का हंगामा, पुलिस ने जांच के लिए सैंपल लिए

मौके पर पहुंची पुलिस ने की जांच पड़ताल. ( Photo Credit; Aligarh Police )